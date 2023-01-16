https://ria.ru/20230116/gemodializ-1845214638.html

Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе

Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе - РИА Новости, 16.01.2023

Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе

Росздравнадзор проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов Кировской области, нуждающихся в процедуре гемодиализа, сообщается в... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:29

2023-01-16T15:29

2023-01-16T15:29

здоровье - общество

кировская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов Кировской области, нуждающихся в процедуре гемодиализа, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что в Кировской области возбудили уголовное дело после обращения 170 пациентов, которым необходим гемодиализ. "Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов региона, нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализе)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230115/akineton-1845050336.html

кировская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)