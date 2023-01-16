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Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе - РИА Новости, 16.01.2023
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Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе
Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе - РИА Новости, 16.01.2023
Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе
Росздравнадзор проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов Кировской области, нуждающихся в процедуре гемодиализа, сообщается в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:29
2023-01-16T15:29
здоровье - общество
кировская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов Кировской области, нуждающихся в процедуре гемодиализа, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что в Кировской области возбудили уголовное дело после обращения 170 пациентов, которым необходим гемодиализ. "Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов региона, нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализе)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230115/akineton-1845050336.html
кировская область
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здоровье - общество, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Кировская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
15:29 16.01.2023
 
Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе

Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе кировчан

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЗаместительная почечная терапия (гемодиализ)
Заместительная почечная терапия (гемодиализ) - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заместительная почечная терапия (гемодиализ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов Кировской области, нуждающихся в процедуре гемодиализа, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Кировской области возбудили уголовное дело после обращения 170 пациентов, которым необходим гемодиализ.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов региона, нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализе)", - говорится в сообщении.
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Здоровье - ОбществоКировская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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