https://ria.ru/20230116/gemodializ-1845214638.html
Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе
Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе - РИА Новости, 16.01.2023
Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе
Росздравнадзор проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов Кировской области, нуждающихся в процедуре гемодиализа, сообщается в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:29
2023-01-16T15:29
2023-01-16T15:29
здоровье - общество
кировская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов Кировской области, нуждающихся в процедуре гемодиализа, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что в Кировской области возбудили уголовное дело после обращения 170 пациентов, которым необходим гемодиализ. "Территориальный орган Росздравнадзора по Кировской области проверит информацию, изложенную в коллективном обращении пациентов региона, нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализе)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230115/akineton-1845050336.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Здоровье - Общество, Кировская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе
Росздравнадзор проверит информацию по обращению нуждающихся в гемодиализе кировчан