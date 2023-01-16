https://ria.ru/20230116/gazifikatsiya-1845212272.html

В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений

В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений - РИА Новости, 16.01.2023

В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений

В Тверской области в рамках бесплатной догазификации голубое топливо подведено к более 7,5 тысячи домовладениям, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:23

2023-01-16T15:23

2023-01-16T15:23

тверская область

природный газ

жилье

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ТВЕРЬ, 16 янв - РИА Новости. В Тверской области в рамках бесплатной догазификации голубое топливо подведено к более 7,5 тысячи домовладениям, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего на сегодняшний день в регионе завершены более 9,5 тысяч договоров на догазификацию. Их исполнение продолжается."Два основных направления нашей работы – непосредственно газификация региона, строительство объектов совместно с компанией "Газпром" и догазификация домовладений", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденко.Догазификация предполагает строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства.Для снижения финансовой нагрузки установлены региональные меры поддержки при осуществлении догазификации.

https://ria.ru/20230111/remont-1844150767.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

природный газ, жилье