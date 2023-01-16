https://ria.ru/20230116/gazifikatsiya-1845212272.html
В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений
В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений - РИА Новости, 16.01.2023
В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений
В Тверской области в рамках бесплатной догазификации голубое топливо подведено к более 7,5 тысячи домовладениям, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:23
2023-01-16T15:23
2023-01-16T15:23
тверская область
природный газ
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845212051_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c7f737601798d70f0b90f99787161fda.jpg
ТВЕРЬ, 16 янв - РИА Новости. В Тверской области в рамках бесплатной догазификации голубое топливо подведено к более 7,5 тысячи домовладениям, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего на сегодняшний день в регионе завершены более 9,5 тысяч договоров на догазификацию. Их исполнение продолжается."Два основных направления нашей работы – непосредственно газификация региона, строительство объектов совместно с компанией "Газпром" и догазификация домовладений", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденко.Догазификация предполагает строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства.Для снижения финансовой нагрузки установлены региональные меры поддержки при осуществлении догазификации.
https://ria.ru/20230111/remont-1844150767.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845212051_1:0:874:655_1920x0_80_0_0_713e35ec537ce0e4624a898dba355e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, жилье
Тверская область, Природный газ, Жилье
ТВЕРЬ, 16 янв - РИА Новости. В Тверской области в рамках бесплатной догазификации голубое топливо подведено к более 7,5 тысячи домовладениям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего на сегодняшний день в регионе завершены более 9,5 тысяч договоров на догазификацию. Их исполнение продолжается.
"Два основных направления нашей работы – непосредственно газификация региона, строительство объектов совместно с компанией "Газпром
" и догазификация домовладений", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденко.
Догазификация предполагает строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства.
Для снижения финансовой нагрузки установлены региональные меры поддержки при осуществлении догазификации.