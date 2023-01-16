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В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений - РИА Новости, 16.01.2023
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Тверская область
https://ria.ru/20230116/gazifikatsiya-1845212272.html
В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений
В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений - РИА Новости, 16.01.2023
В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений
В Тверской области в рамках бесплатной догазификации голубое топливо подведено к более 7,5 тысячи домовладениям, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:23
2023-01-16T15:23
тверская область
природный газ
жилье
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ТВЕРЬ, 16 янв - РИА Новости. В Тверской области в рамках бесплатной догазификации голубое топливо подведено к более 7,5 тысячи домовладениям, сообщает пресс-служба регионального правительства.Всего на сегодняшний день в регионе завершены более 9,5 тысяч договоров на догазификацию. Их исполнение продолжается."Два основных направления нашей работы – непосредственно газификация региона, строительство объектов совместно с компанией "Газпром" и догазификация домовладений", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденко.Догазификация предполагает строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства.Для снижения финансовой нагрузки установлены региональные меры поддержки при осуществлении догазификации.
https://ria.ru/20230111/remont-1844150767.html
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природный газ, жилье
Тверская область, Природный газ, Жилье
15:23 16.01.2023
 

В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тысяч домовладений

© Фото пресс-службы правительства Тверской областиВ Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тыс. домовладений
В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тыс. домовладений
© Фото пресс-службы правительства Тверской области
В Тверской области бесплатно газифицированы более 7,5 тыс. домовладений
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 янв - РИА Новости. В Тверской области в рамках бесплатной догазификации голубое топливо подведено к более 7,5 тысячи домовладениям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего на сегодняшний день в регионе завершены более 9,5 тысяч договоров на догазификацию. Их исполнение продолжается.
В Тверской области по нацпроекту в 2022 году отремонтировали 390 км дорог - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 15:19Тверская область
В Тверской области по нацпроекту в 2022 году отремонтировали 390 км дорог
"Два основных направления нашей работы – непосредственно газификация региона, строительство объектов совместно с компанией "Газпром" и догазификация домовладений", – процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденко.
Догазификация предполагает строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства.
Для снижения финансовой нагрузки установлены региональные меры поддержки при осуществлении догазификации.
 
Тверская областьПриродный газЖилье
 
 
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