11:09 16.01.2023 (обновлено: 11:21 16.01.2023)
Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73 процентов
Новак заявил о росте общего уровня газификации в России до 73 процентов к концу 2022 года
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция в деревне в Новосибирской области
Газораспределительная станция в деревне в Новосибирской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Общий уровень газификации в России к концу прошлого года достиг 73%, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Важнейшей задачей была реализация социальной газификации в рамках исполнения поручения президента. Хотел бы отметить, что в рамках исполнения этой задачи было обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков 504 тысяч домовладений, что в два с половиной раза выше уровня предыдущих лет. А общий уровень газификации на конец года достиг 73%", - сказал Новак.
Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.