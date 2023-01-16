https://ria.ru/20230116/gazifikatsiya-1845114646.html

Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73 процентов

Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73 процентов - РИА Новости, 16.01.2023

Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73 процентов

Общий уровень газификации в России к концу прошлого года достиг 73%, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:09

2023-01-16T11:09

2023-01-16T11:21

общество

александр новак

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837027951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b11c8bc8be5216f1f7e8c043ef3c87a.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Общий уровень газификации в России к концу прошлого года достиг 73%, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. "Важнейшей задачей была реализация социальной газификации в рамках исполнения поручения президента. Хотел бы отметить, что в рамках исполнения этой задачи было обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков 504 тысяч домовладений, что в два с половиной раза выше уровня предыдущих лет. А общий уровень газификации на конец года достиг 73%", - сказал Новак.Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.

https://ria.ru/20230112/gazifikatsiya-1844447526.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, александр новак, михаил мишустин, россия