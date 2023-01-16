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Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73 процентов - РИА Новости, 16.01.2023
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Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73 процентов
Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73 процентов - РИА Новости, 16.01.2023
Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73 процентов
Общий уровень газификации в России к концу прошлого года достиг 73%, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:09
2023-01-16T11:21
общество
александр новак
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Общий уровень газификации в России к концу прошлого года достиг 73%, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. "Важнейшей задачей была реализация социальной газификации в рамках исполнения поручения президента. Хотел бы отметить, что в рамках исполнения этой задачи было обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков 504 тысяч домовладений, что в два с половиной раза выше уровня предыдущих лет. А общий уровень газификации на конец года достиг 73%", - сказал Новак.Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.
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общество, александр новак, михаил мишустин, россия
Общество, Александр Новак, Михаил Мишустин, Россия
11:09 16.01.2023 (обновлено: 11:21 16.01.2023)
 
Уровень газификации в России к концу 2022 года достиг 73 процентов

Новак заявил о росте общего уровня газификации в России до 73 процентов к концу 2022 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция в деревне в Новосибирской области
Газораспределительная станция в деревне в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительная станция в деревне в Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Общий уровень газификации в России к концу прошлого года достиг 73%, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Важнейшей задачей была реализация социальной газификации в рамках исполнения поручения президента. Хотел бы отметить, что в рамках исполнения этой задачи было обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков 504 тысяч домовладений, что в два с половиной раза выше уровня предыдущих лет. А общий уровень газификации на конец года достиг 73%", - сказал Новак.
Правительство России в 2021 году по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 16:52
Медведев рассказал, за счет чего стала возможной программа газификации
 
ОбществоАлександр НовакМихаил МишустинРоссия
 
 
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