https://ria.ru/20230116/gaz-1845263129.html

Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества

Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества - РИА Новости, 16.01.2023

Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили настрой на сотрудничество, в числе приоритетов – поставки... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:27

2023-01-16T17:27

2023-01-16T17:27

экономика

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили настрой на сотрудничество, в числе приоритетов – поставки российского газа и создание в Турции регионального газового хаба, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового "хаба", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230116/otkaz-1845068817.html

турция

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган