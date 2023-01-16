https://ria.ru/20230116/gaz-1845263129.html
Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества
Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества - РИА Новости, 16.01.2023
Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили настрой на сотрудничество, в числе приоритетов – поставки... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:27
2023-01-16T17:27
2023-01-16T17:27
экономика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили настрой на сотрудничество, в числе приоритетов – поставки российского газа и создание в Турции регионального газового хаба, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового "хаба", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230116/otkaz-1845068817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества
Путин и Эрдоган обозначили поставки российского газа в числе приоритетов сотрудничества