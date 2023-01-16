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Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества - РИА Новости, 16.01.2023
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Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества
Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества - РИА Новости, 16.01.2023
Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили настрой на сотрудничество, в числе приоритетов – поставки... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:27
2023-01-16T17:27
экономика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили настрой на сотрудничество, в числе приоритетов – поставки российского газа и создание в Турции регионального газового хаба, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового "хаба", - говорится в сообщении.
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экономика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
17:27 16.01.2023
 
Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества

Путин и Эрдоган обозначили поставки российского газа в числе приоритетов сотрудничества

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подтвердили настрой на сотрудничество, в числе приоритетов – поставки российского газа и создание в Турции регионального газового хаба, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового "хаба", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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