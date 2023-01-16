https://ria.ru/20230116/filippina-1845117431.html

Президент Филиппин разъяснил ситуацию вокруг разговора с Зеленским

Президент Филиппин разъяснил ситуацию вокруг разговора с Зеленским - РИА Новости, 16.01.2023

Президент Филиппин разъяснил ситуацию вокруг разговора с Зеленским

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший опроверг слова украинского дипломата о том, что Манила игнорировала неоднократные просьбы Киева о беседе с... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:16

2023-01-16T11:16

2023-01-16T18:11

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фердинанд маркос

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филиппины

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший опроверг слова украинского дипломата о том, что Манила игнорировала неоднократные просьбы Киева о беседе с Владимиром Зеленским. По словам президента, которые приводит местная газета Manila Times, Украина смогла успешно связаться с Филиппинами "пару месяцев назад", но страны так и не договорились о беседе на высшем уровне. "Мы говорили (о возможности беседы – ред.) пару месяцев назад, но конкретно ничего не обсуждалось. Вот почему мы были так удивлены, когда специальный посланник (Украины – ред.) взял и сказал, что мы им не отвечаем. Мы ответили, просто конкретные планы построить не удалось", - заявил Маркос-младший. На вопрос, готово ли филиппинское правительство совместно поддерживать мирный план Украины, президент ответил, что это должны обсудить Киев и Москва. Ранее временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк сказал журналистам, что с июня 2022 года дипломаты Украины пытались дважды в месяц связаться с президентом Филиппин, но ответа не получили. В ответ филиппинский МИД упрекнул дипломата с Украины в том, что вынесение в прессу таких вопросов не соответствует "дипломатической практике". Михайлюк позже извинился. Он заверил, что Украина ценит отношения между двумя государствами и надеется на поддержку в Маниле ее "мирного плана". Михайлюк также сообщил, что Украина готовится к открытию посольства на Филиппинах, надеясь, что это произойдет в 2023 году. Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос-младший, победивший на выборах в мае прошлого года, утверждал, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться" в события на Украине.

https://ria.ru/20230112/filippiny-1844314677.html

https://ria.ru/20220727/filippiny-1805256742.html

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, фердинанд маркос, украина, филиппины