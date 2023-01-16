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Президент Филиппин разъяснил ситуацию вокруг разговора с Зеленским - РИА Новости, 16.01.2023
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Президент Филиппин разъяснил ситуацию вокруг разговора с Зеленским
Президент Филиппин разъяснил ситуацию вокруг разговора с Зеленским - РИА Новости, 16.01.2023
Президент Филиппин разъяснил ситуацию вокруг разговора с Зеленским
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший опроверг слова украинского дипломата о том, что Манила игнорировала неоднократные просьбы Киева о беседе с... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:16
2023-01-16T18:11
в мире
владимир зеленский
фердинанд маркос
украина
филиппины
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший опроверг слова украинского дипломата о том, что Манила игнорировала неоднократные просьбы Киева о беседе с Владимиром Зеленским. По словам президента, которые приводит местная газета Manila Times, Украина смогла успешно связаться с Филиппинами "пару месяцев назад", но страны так и не договорились о беседе на высшем уровне. "Мы говорили (о возможности беседы – ред.) пару месяцев назад, но конкретно ничего не обсуждалось. Вот почему мы были так удивлены, когда специальный посланник (Украины – ред.) взял и сказал, что мы им не отвечаем. Мы ответили, просто конкретные планы построить не удалось", - заявил Маркос-младший. На вопрос, готово ли филиппинское правительство совместно поддерживать мирный план Украины, президент ответил, что это должны обсудить Киев и Москва. Ранее временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк сказал журналистам, что с июня 2022 года дипломаты Украины пытались дважды в месяц связаться с президентом Филиппин, но ответа не получили. В ответ филиппинский МИД упрекнул дипломата с Украины в том, что вынесение в прессу таких вопросов не соответствует "дипломатической практике". Михайлюк позже извинился. Он заверил, что Украина ценит отношения между двумя государствами и надеется на поддержку в Маниле ее "мирного плана". Михайлюк также сообщил, что Украина готовится к открытию посольства на Филиппинах, надеясь, что это произойдет в 2023 году. Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос-младший, победивший на выборах в мае прошлого года, утверждал, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться" в события на Украине.
https://ria.ru/20230112/filippiny-1844314677.html
https://ria.ru/20220727/filippiny-1805256742.html
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в мире, владимир зеленский, фердинанд маркос, украина, филиппины
В мире, Владимир Зеленский, Фердинанд Маркос, Украина, Филиппины
11:16 16.01.2023 (обновлено: 18:11 16.01.2023)
 
Президент Филиппин разъяснил ситуацию вокруг разговора с Зеленским

Президент Филиппин Маркос: офис Зеленского не выдвигал конкретных предложений по разговору

© AP Photo / Aaron FavilaФердинанд Маркос
Фердинанд Маркос - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Фердинанд Маркос. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший опроверг слова украинского дипломата о том, что Манила игнорировала неоднократные просьбы Киева о беседе с Владимиром Зеленским.
По словам президента, которые приводит местная газета Manila Times, Украина смогла успешно связаться с Филиппинами "пару месяцев назад", но страны так и не договорились о беседе на высшем уровне.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 11:02
Филиппины упрекнули Украину в нарушении дипломатической практики
"Мы говорили (о возможности беседы – ред.) пару месяцев назад, но конкретно ничего не обсуждалось. Вот почему мы были так удивлены, когда специальный посланник (Украины – ред.) взял и сказал, что мы им не отвечаем. Мы ответили, просто конкретные планы построить не удалось", - заявил Маркос-младший. На вопрос, готово ли филиппинское правительство совместно поддерживать мирный план Украины, президент ответил, что это должны обсудить Киев и Москва.
Ранее временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк сказал журналистам, что с июня 2022 года дипломаты Украины пытались дважды в месяц связаться с президентом Филиппин, но ответа не получили. В ответ филиппинский МИД упрекнул дипломата с Украины в том, что вынесение в прессу таких вопросов не соответствует "дипломатической практике". Михайлюк позже извинился. Он заверил, что Украина ценит отношения между двумя государствами и надеется на поддержку в Маниле ее "мирного плана". Михайлюк также сообщил, что Украина готовится к открытию посольства на Филиппинах, надеясь, что это произойдет в 2023 году.
Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос-младший, победивший на выборах в мае прошлого года, утверждал, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться" в события на Украине.
Вертолет Ми-17 - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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В миреВладимир ЗеленскийФердинанд МаркосУкраинаФилиппины
 
 
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