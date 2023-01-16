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СМИ: Европе рано расслабляться из-за мягкой зимы - РИА Новости, 16.01.2023
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СМИ: Европе рано расслабляться из-за мягкой зимы
СМИ: Европе рано расслабляться из-за мягкой зимы - РИА Новости, 16.01.2023
СМИ: Европе рано расслабляться из-за мягкой зимы
Энергетический кризис в Европе далек от завершения, несмотря на относительно мягкую зиму, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:24
2023-01-16T19:22
цены на нефть
владимир путин
европа
россия
украина
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Энергетический кризис в Европе далек от завершения, несмотря на относительно мягкую зиму, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.В издании отмечают, что европейская экономика уже понесла большой урон."Закрытие многих энергоемких предприятий угрожает разрушить промышленный базис Европы. А граждане продолжают не только ограничивать себя в потреблении, но и больше платить за электричество и газ", — говорится в публикации.Кроме того, напоминает автор, из-за прекращения российского импорта европейским странам теперь приходится закупать сжиженный природный газ, который перевозят в основном по морю, из-за чего он гораздо дороже трубопроводного.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Мадина Моргоева
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цены на нефть, владимир путин, европа, россия, украина, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Владимир Путин, Европа, Россия, Украина, Санкции в отношении России
16:24 16.01.2023 (обновлено: 19:22 16.01.2023)
 
СМИ: Европе рано расслабляться из-за мягкой зимы

DWN: санкции Запада против российского топлива нанесли ущерб европейской экономике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Энергетический кризис в Европе далек от завершения, несмотря на относительно мягкую зиму, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
В издании отмечают, что европейская экономика уже понесла большой урон.
"Закрытие многих энергоемких предприятий угрожает разрушить промышленный базис Европы. А граждане продолжают не только ограничивать себя в потреблении, но и больше платить за электричество и газ", — говорится в публикации.
Кроме того, напоминает автор, из-за прекращения российского импорта европейским странам теперь приходится закупать сжиженный природный газ, который перевозят в основном по морю, из-за чего он гораздо дороже трубопроводного.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 15:42
ЕК призвала ЕС разместить заявку на совместные закупки газа в начале весны
 
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