https://ria.ru/20230116/energoresursy-1845330553.html
Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов
Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов - РИА Новости, 16.01.2023
Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов
Дефицит энергоресурсов в Киеве на данный момент составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:17
2023-01-16T23:17
2023-01-16T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
виталий кличко
киев
украина
давос
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дефицит энергоресурсов в Киеве на данный момент составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий Кличко. Он добавил, что на Украине сейчас "достаточно холодно", поэтому жить без электричества или отопления "почти невозможно". Кличко заявил, что ситуация критическая.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Виталий Кличко, Киев, Украина, Давос
Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов
Мэр Киева Кличко: дефицит энергоресурсов в городе на данный момент составляет 30 процентов