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Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов - РИА Новости, 16.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/energoresursy-1845330553.html
Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов
Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов - РИА Новости, 16.01.2023
Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов
Дефицит энергоресурсов в Киеве на данный момент составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T23:17
2023-01-16T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
виталий кличко
киев
украина
давос
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дефицит энергоресурсов в Киеве на данный момент составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий Кличко. Он добавил, что на Украине сейчас "достаточно холодно", поэтому жить без электричества или отопления "почти невозможно". Кличко заявил, что ситуация критическая.
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в мире, жкх, виталий кличко, киев, украина, давос
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Виталий Кличко, Киев, Украина, Давос
23:17 16.01.2023
 
Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов

Мэр Киева Кличко: дефицит энергоресурсов в городе на данный момент составляет 30 процентов

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дефицит энергоресурсов в Киеве на данный момент составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий Кличко.
"Мы не говорим о коллапсе... но он может произойти в любую секунду", - заявил Кличко агентству Рейтер на экономическом форуме в Давосе, добавив, что на данный момент дефицит энергоресурсов в Киеве составляет 30%.
Он добавил, что на Украине сейчас "достаточно холодно", поэтому жить без электричества или отопления "почти невозможно". Кличко заявил, что ситуация критическая.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХВиталий КличкоКиевУкраинаДавос
 
 
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