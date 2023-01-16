https://ria.ru/20230116/energoresursy-1845330553.html

Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов

Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов - РИА Новости, 16.01.2023

Власти Киева рассказали о состоянии энергоресурсов

Дефицит энергоресурсов в Киеве на данный момент составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T23:17

2023-01-16T23:17

2023-01-16T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

виталий кличко

киев

украина

давос

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Дефицит энергоресурсов в Киеве на данный момент составляет 30%, а коллапс инфраструктуры в городе может произойти в любой момент, заявил киевский мэр Виталий Кличко. Он добавил, что на Украине сейчас "достаточно холодно", поэтому жить без электричества или отопления "почти невозможно". Кличко заявил, что ситуация критическая.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

давос

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, виталий кличко, киев, украина, давос