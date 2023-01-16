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Финляндия заявила, что не знает о новых списках для экстрадиции в Турцию - РИА Новости, 16.01.2023
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Финляндия заявила, что не знает о новых списках для экстрадиции в Турцию
Финляндия заявила, что не знает о новых списках для экстрадиции в Турцию - РИА Новости, 16.01.2023
Финляндия заявила, что не знает о новых списках для экстрадиции в Турцию
Турция не отправляла Финляндии новый список людей для экстрадиции, заявил в комментарии крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat глава внешнеполитического... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:13
2023-01-16T16:13
в мире
пекка хаависто
реджеп тайип эрдоган
турция
финляндия
швеция
нато
рабочая партия курдистана
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Турция не отправляла Финляндии новый список людей для экстрадиции, заявил в комментарии крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat глава внешнеполитического ведомства страны Пекка Хаависто. "Мне не известно о каких-либо новых списках лиц", - сказал Хаависто. В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция должны выдать Турции 130 террористов. "Это, безусловно, реакция, я думаю, на события последних нескольких дней", - отметил финский министр, подразумевая акцию сторонников Рабочей партии Курдистана в Стокгольме 11 января. Хаависто заявил, что будет следить за визитом министра иностранных дел Турции в США на этой неделе. По всей видимости, стороны будут обсуждать сделку по продаже истребителей, считает финский министр, и расширение НАТО в Северных странах является условием для заключения сделки. "Я считаю, это (успешная сделка) один из ключевых моментов. Посмотрим, какие заявления сделает Вашингтон", – заявил Хаависто в интервью Radio Suomi.Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230114/finlyandiya-1844843781.html
https://ria.ru/20230115/turtsiya-1845053027.html
https://ria.ru/20221008/turtsiya-1822386027.html
турция
финляндия
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в мире, пекка хаависто, реджеп тайип эрдоган, турция, финляндия, швеция, нато, рабочая партия курдистана
В мире, Пекка Хаависто, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Финляндия, Швеция, НАТО, Рабочая партия Курдистана
16:13 16.01.2023
 
Финляндия заявила, что не знает о новых списках для экстрадиции в Турцию

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что не знает о новых списках для экстрадиции в Турцию

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 янв - РИА Новости. Турция не отправляла Финляндии новый список людей для экстрадиции, заявил в комментарии крупнейшей газете Финляндии Helsingin sanomat глава внешнеполитического ведомства страны Пекка Хаависто.
"Мне не известно о каких-либо новых списках лиц", - сказал Хаависто.
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В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция должны выдать Турции 130 террористов.
"Это, безусловно, реакция, я думаю, на события последних нескольких дней", - отметил финский министр, подразумевая акцию сторонников Рабочей партии Курдистана в Стокгольме 11 января.
Хаависто заявил, что будет следить за визитом министра иностранных дел Турции в США на этой неделе. По всей видимости, стороны будут обсуждать сделку по продаже истребителей, считает финский министр, и расширение НАТО в Северных странах является условием для заключения сделки.
"Я считаю, это (успешная сделка) один из ключевых моментов. Посмотрим, какие заявления сделает Вашингтон", – заявил Хаависто в интервью Radio Suomi.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
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Ранее в Стокгольме состоялась акция сторонников РПК, на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении действующего президента Турции Тайипа Эрдогана. Источник РИА Новости сообщал, что посол Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции, ему выражен протест в связи с акцией. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в свою очередь отменил запланированный ранее визит шведского коллеги в Анкару. Адвокат президента Турции подал заявление в главную прокуратуру Анкары в связи с акцией, возбуждено уголовное дело.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция.
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В миреПекка ХаавистоРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияФинляндияШвецияНАТОРабочая партия Курдистана
 
 
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