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Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути - РИА Новости, 16.01.2023
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Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути
Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути - РИА Новости, 16.01.2023
Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути
Почти 4 миллиарда рублей предусмотрено в ближайшие годы на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, что позволит объединить все электронные сервисы РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:00
2023-01-16T11:00
экономика
технологии
михаил мишустин
россия
арктика
северный морской путь
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти 4 миллиарда рублей предусмотрено в ближайшие годы на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, что позволит объединить все электронные сервисы для участников логистического рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство приняло дополнительные решения для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике, утверждены правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, создание "ледового навигатора" позволит получать актуальные данные о погодных условиях, расположении судов и загруженности портов, а также - логистические услуги, в числе которых оформление разрешений на проход судов, мониторинг, диспетчеризация, управление работой флота. Разработку программы планируется завершить к середине 2025 года. Кроме того, как сообщил премьер, кабмин направит более 3,5 миллиарда рублей на углубление акватории порта "Бухта Север" в устье Енисея. Часть средств при этом пойдет на создание систем безопасности мореплавания, что позволит проводить суда, перевозящие более 120 тысяч тонн полезного груза. Это, как сообщает кабмин, позволит к 2024 году увеличить объем грузоперевозок по СМП на 80 миллионов тонн.
https://ria.ru/20220621/arktika-1796837804.html
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экономика, технологии, михаил мишустин, россия, арктика, северный морской путь
Экономика, Технологии, Михаил Мишустин, Россия, Арктика, Северный морской путь
11:00 16.01.2023
 
Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути

Власти выделят четыре миллиарда рублей на создание цифровой экосистемы Севморпути

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути . Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти 4 миллиарда рублей предусмотрено в ближайшие годы на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, что позволит объединить все электронные сервисы для участников логистического рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство приняло дополнительные решения для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике, утверждены правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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По его словам, создание "ледового навигатора" позволит получать актуальные данные о погодных условиях, расположении судов и загруженности портов, а также - логистические услуги, в числе которых оформление разрешений на проход судов, мониторинг, диспетчеризация, управление работой флота.
Разработку программы планируется завершить к середине 2025 года.
Кроме того, как сообщил премьер, кабмин направит более 3,5 миллиарда рублей на углубление акватории порта "Бухта Север" в устье Енисея. Часть средств при этом пойдет на создание систем безопасности мореплавания, что позволит проводить суда, перевозящие более 120 тысяч тонн полезного груза.
Это, как сообщает кабмин, позволит к 2024 году увеличить объем грузоперевозок по СМП на 80 миллионов тонн.
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ЭкономикаТехнологииМихаил МишустинРоссияАрктикаСеверный морской путь
 
 
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