https://ria.ru/20230116/ekosistema-1845111806.html

Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути

Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути - РИА Новости, 16.01.2023

Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути

Почти 4 миллиарда рублей предусмотрено в ближайшие годы на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, что позволит объединить все электронные сервисы РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:00

2023-01-16T11:00

2023-01-16T11:00

экономика

технологии

михаил мишустин

россия

арктика

северный морской путь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776660605_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_a4594f7ad5cd7063cc9a4f7acbbc17fe.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти 4 миллиарда рублей предусмотрено в ближайшие годы на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, что позволит объединить все электронные сервисы для участников логистического рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство приняло дополнительные решения для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике, утверждены правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, создание "ледового навигатора" позволит получать актуальные данные о погодных условиях, расположении судов и загруженности портов, а также - логистические услуги, в числе которых оформление разрешений на проход судов, мониторинг, диспетчеризация, управление работой флота. Разработку программы планируется завершить к середине 2025 года. Кроме того, как сообщил премьер, кабмин направит более 3,5 миллиарда рублей на углубление акватории порта "Бухта Север" в устье Енисея. Часть средств при этом пойдет на создание систем безопасности мореплавания, что позволит проводить суда, перевозящие более 120 тысяч тонн полезного груза. Это, как сообщает кабмин, позволит к 2024 году увеличить объем грузоперевозок по СМП на 80 миллионов тонн.

https://ria.ru/20220621/arktika-1796837804.html

https://ria.ru/20221022/sevmorput-1825897549.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, михаил мишустин, россия, арктика, северный морской путь