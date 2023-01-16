https://ria.ru/20230116/ekosistema-1845111806.html
Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути
Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути - РИА Новости, 16.01.2023
Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути
Почти 4 миллиарда рублей предусмотрено в ближайшие годы на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, что позволит объединить все электронные сервисы РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:00
2023-01-16T11:00
2023-01-16T11:00
экономика
технологии
михаил мишустин
россия
арктика
северный морской путь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776660605_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_a4594f7ad5cd7063cc9a4f7acbbc17fe.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти 4 миллиарда рублей предусмотрено в ближайшие годы на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, что позволит объединить все электронные сервисы для участников логистического рынка, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство приняло дополнительные решения для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике, утверждены правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, создание "ледового навигатора" позволит получать актуальные данные о погодных условиях, расположении судов и загруженности портов, а также - логистические услуги, в числе которых оформление разрешений на проход судов, мониторинг, диспетчеризация, управление работой флота. Разработку программы планируется завершить к середине 2025 года. Кроме того, как сообщил премьер, кабмин направит более 3,5 миллиарда рублей на углубление акватории порта "Бухта Север" в устье Енисея. Часть средств при этом пойдет на создание систем безопасности мореплавания, что позволит проводить суда, перевозящие более 120 тысяч тонн полезного груза. Это, как сообщает кабмин, позволит к 2024 году увеличить объем грузоперевозок по СМП на 80 миллионов тонн.
https://ria.ru/20220621/arktika-1796837804.html
https://ria.ru/20221022/sevmorput-1825897549.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776660605_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_00e2501ffd00f97ea2a436bf71dcf112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, михаил мишустин, россия, арктика, северный морской путь
Экономика, Технологии, Михаил Мишустин, Россия, Арктика, Северный морской путь
Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути
Власти выделят четыре миллиарда рублей на создание цифровой экосистемы Севморпути
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Почти 4 миллиарда рублей предусмотрено в ближайшие годы на создание цифровой экосистемы Северного морского пути, что позволит объединить все электронные сервисы для участников логистического рынка, заявил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство приняло дополнительные решения для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике
, утверждены правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 миллиарда рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По его словам, создание "ледового навигатора" позволит получать актуальные данные о погодных условиях, расположении судов и загруженности портов, а также - логистические услуги, в числе которых оформление разрешений на проход судов, мониторинг, диспетчеризация, управление работой флота.
Разработку программы планируется завершить к середине 2025 года.
Кроме того, как сообщил премьер, кабмин направит более 3,5 миллиарда рублей на углубление акватории порта "Бухта Север" в устье Енисея. Часть средств при этом пойдет на создание систем безопасности мореплавания, что позволит проводить суда, перевозящие более 120 тысяч тонн полезного груза.
Это, как сообщает кабмин, позволит к 2024 году увеличить объем грузоперевозок по СМП на 80 миллионов тонн.