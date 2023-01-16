https://ria.ru/20230116/ekonomiya-1845282133.html

Испанцы сэкономили более 4,5 миллиарда евро благодаря энергомерам властей

Испанцы сэкономили более 4,5 миллиарда евро благодаря энергомерам властей - РИА Новости, 16.01.2023

Испанцы сэкономили более 4,5 миллиарда евро благодаря энергомерам властей

Жители Испании сэкономили более 4,5 миллиарда евро благодаря мерам по сдерживанию цен на энергоносители, сказала в понедельник третий вице-президент... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:35

2023-01-16T18:35

2023-01-16T18:35

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италия

франция

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МАДРИД, 16 янв - РИА Новости. Жители Испании сэкономили более 4,5 миллиарда евро благодаря мерам по сдерживанию цен на энергоносители, сказала в понедельник третий вице-президент правительства и министр энергетики Испании Тереза Рибера во время подведения промежуточных итогов плана действий в чрезвычайных ситуациях в области энергетики (план +SE). "Сравнивая средние цены на электроэнергию на оптовом рынке Испании с Италией, Францией и Германией, мы наблюдаем очень положительный баланс для испанских потребителей, который, по нашим оценкам, сэкономили более 4,5 миллиарда евро на 8 января с момента внедрения механизма в июне", - сказала она. По ее словам, несмотря на резкий рост цен на газ в течение 2022 года, расходы на годовые счета за электроэнергию жителей королевства, находящихся в уязвимом или крайне уязвимом положении, сократились на 17% и 28% соответственно по сравнению с 2021 годом. Кроме того, она отметила, что Испания, как и другие государства-члены Евросоюза, прилагает максимум усилий для снижения внутреннего спроса на природный газ с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15% по сравнению со средним показателем за аналогичный период последних 5 лет. В октябре Рибера объявила об утверждении плана +SE. Он содержит 73 меры, структурированные в шесть больших блоков: энергосбережение и энергоэффективность; продвижение "энергетического перехода"; защита уязвимых потребителей, домашних хозяйств и предприятий; фискальные меры; стратегическая автономия; солидарность с другими европейскими партнерами. Некоторые из этих мер, такие как снижение НДС на газ до 5% с 21% или реформа регулируемого тарифа на электроэнергию, уже были одобрены ранее.

https://ria.ru/20220414/ispaniya-1783496070.html

https://ria.ru/20220331/ispaniya-1781063923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

испания, италия, франция