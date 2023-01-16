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В Новокузнецке два человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком
В Новокузнецке два человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком - РИА Новости, 16.01.2023
В Новокузнецке два человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком
Иномарка в Новокузнецке спровоцировала аварию с вахтовым автобусом и грузовиком, погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T11:49
2023-01-16T11:49
2023-01-16T11:49
происшествия
новокузнецк
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авто
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Иномарка в Новокузнецке спровоцировала аварию с вахтовым автобусом и грузовиком, погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Кемеровской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.40 (07.40 мск) на Бызовском шоссе в Новокузнецке. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа управления МВД по Новокузнецку. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Zafira, выполняя разворот из крайней правой полосы, совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении вахтовым автобусом… который перевозил смену работников одного из предприятий. После этого автобус отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком "Камаз". В результате ДТП погибли водители легкового и грузового автомобилей. Пассажир "Опеля", а также водитель и 2 из 16 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", – сообщили в полицейском главке. В данный момент полицейские продолжают работать на месте аварии. Сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность и регулируют движение транспорта. В свою очередь в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что на место происшествия выехал прокурор города Новокузнецка Алексей Черевко. "Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области", – сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, россия, авто, кемеровская область, дтп
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Авто, Кемеровская область, ДТП
В Новокузнецке два человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком
Иномарка в Новокузнецке спровоцировала ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком, погибли двое
КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости.
Иномарка в Новокузнецке спровоцировала аварию с вахтовым автобусом и грузовиком, погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщает
пресс-служба ГУМВД РФ по Кемеровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.40 (07.40 мск) на Бызовском шоссе в Новокузнецке. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа управления МВД по Новокузнецку.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Zafira, выполняя разворот из крайней правой полосы, совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении вахтовым автобусом… который перевозил смену работников одного из предприятий. После этого автобус отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком "Камаз". В результате ДТП погибли водители легкового и грузового автомобилей. Пассажир "Опеля", а также водитель и 2 из 16 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", – сообщили в полицейском главке.
В данный момент полицейские продолжают работать на месте аварии. Сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность и регулируют движение транспорта.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что на место происшествия выехал прокурор города Новокузнецка Алексей Черевко.
"Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области", – сообщили в ведомстве.