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В Новокузнецке два человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком

В Новокузнецке два человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком - РИА Новости, 16.01.2023

В Новокузнецке два человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком

Иномарка в Новокузнецке спровоцировала аварию с вахтовым автобусом и грузовиком, погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:49

2023-01-16T11:49

2023-01-16T11:49

происшествия

новокузнецк

россия

авто

кемеровская область

дтп

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КЕМЕРОВО, 16 янв – РИА Новости. Иномарка в Новокузнецке спровоцировала аварию с вахтовым автобусом и грузовиком, погибли два человека, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Кемеровской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.40 (07.40 мск) на Бызовском шоссе в Новокузнецке. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа управления МВД по Новокузнецку. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Zafira, выполняя разворот из крайней правой полосы, совершил столкновение с двигавшемся в попутном направлении вахтовым автобусом… который перевозил смену работников одного из предприятий. После этого автобус отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком "Камаз". В результате ДТП погибли водители легкового и грузового автомобилей. Пассажир "Опеля", а также водитель и 2 из 16 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести", – сообщили в полицейском главке. В данный момент полицейские продолжают работать на месте аварии. Сотрудники госавтоинспекции обеспечивают безопасность и регулируют движение транспорта. В свою очередь в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что на место происшествия выехал прокурор города Новокузнецка Алексей Черевко. "Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, правил перевозки пассажиров, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области", – сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230116/ryazan-1845104701.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новокузнецк, россия, авто, кемеровская область, дтп