https://ria.ru/20230116/draka-1845261009.html

Губернатор Омской области прокомментировал драку чиновников

Губернатор Омской области прокомментировал драку чиновников - РИА Новости, 16.01.2023

Губернатор Омской области прокомментировал драку чиновников

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что конфликт между главой Знаменского района Сергеем Максимовым и главой Знаменского сельского поселения... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T17:21

2023-01-16T17:21

2023-01-16T17:21

происшествия

омская область

александр бурков

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ОМСК, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что конфликт между главой Знаменского района Сергеем Максимовым и главой Знаменского сельского поселения Геннадием Андреевым следует рассматривать как неуместное выяснение личных отношений в присутствии людей, чьи проблемы они должны решать. Чиновники приехали в деревню Киселево, чтобы обсудить ряд вопросов, в числе которых ремонт водонапорной башни - в деревне не было воды уже четверо суток. Затем между мэром района и главой сельского поселения случился конфликт. Как рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах, чиновники стали спорить из-за распределения ответственности и полномочий, после чего 47-летний Максимов дважды ударил кулаком в голову 63-летнего Андреева. "Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости — вижу, такие попытки уже предпринимаются. Со своей стороны хочу подчеркнуть: встречи с населением — не место для выяснения личных взаимоотношений", - написал в своем Telegram-канале губернатор. Обстоятельства инцидента изучает СУСК РФ по Омской области. Источник в областном минздраве рассказал корреспонденту РИА Новости, что Андреева госпитализировали с сотрясением мозга. "Думаю, что прежде всего нам стоит дождаться результатов расследования, а не поддаваться эмоциям. Также дал поручение разобраться по факту водоснабжения данного населенного пункта и представить мне полный расклад по решению вопроса", - добавил Бурков.

https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836706251.html

https://ria.ru/20220513/diskoteka-1788363504.html

омская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, александр бурков