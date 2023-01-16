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Губернатор Омской области прокомментировал драку чиновников - РИА Новости, 16.01.2023
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Губернатор Омской области прокомментировал драку чиновников
Губернатор Омской области прокомментировал драку чиновников - РИА Новости, 16.01.2023
Губернатор Омской области прокомментировал драку чиновников
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что конфликт между главой Знаменского района Сергеем Максимовым и главой Знаменского сельского поселения... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:21
2023-01-16T17:21
происшествия
омская область
александр бурков
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ОМСК, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что конфликт между главой Знаменского района Сергеем Максимовым и главой Знаменского сельского поселения Геннадием Андреевым следует рассматривать как неуместное выяснение личных отношений в присутствии людей, чьи проблемы они должны решать. Чиновники приехали в деревню Киселево, чтобы обсудить ряд вопросов, в числе которых ремонт водонапорной башни - в деревне не было воды уже четверо суток. Затем между мэром района и главой сельского поселения случился конфликт. Как рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах, чиновники стали спорить из-за распределения ответственности и полномочий, после чего 47-летний Максимов дважды ударил кулаком в голову 63-летнего Андреева. "Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости — вижу, такие попытки уже предпринимаются. Со своей стороны хочу подчеркнуть: встречи с населением — не место для выяснения личных взаимоотношений", - написал в своем Telegram-канале губернатор. Обстоятельства инцидента изучает СУСК РФ по Омской области. Источник в областном минздраве рассказал корреспонденту РИА Новости, что Андреева госпитализировали с сотрясением мозга. "Думаю, что прежде всего нам стоит дождаться результатов расследования, а не поддаваться эмоциям. Также дал поручение разобраться по факту водоснабжения данного населенного пункта и представить мне полный расклад по решению вопроса", - добавил Бурков.
https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836706251.html
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происшествия, омская область, александр бурков
Происшествия, Омская область, Александр Бурков
17:21 16.01.2023
 
Губернатор Омской области прокомментировал драку чиновников

Губернатор Бурков разберется в ситуации с водой в омской деревне, где подрались чиновники

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 16 янв - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что конфликт между главой Знаменского района Сергеем Максимовым и главой Знаменского сельского поселения Геннадием Андреевым следует рассматривать как неуместное выяснение личных отношений в присутствии людей, чьи проблемы они должны решать.
Чиновники приехали в деревню Киселево, чтобы обсудить ряд вопросов, в числе которых ремонт водонапорной башни - в деревне не было воды уже четверо суток. Затем между мэром района и главой сельского поселения случился конфликт. Как рассказали корреспонденту РИА Новости источники в силовых структурах, чиновники стали спорить из-за распределения ответственности и полномочий, после чего 47-летний Максимов дважды ударил кулаком в голову 63-летнего Андреева.
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"Считаю, не стоит рассматривать произошедшее в политической плоскости — вижу, такие попытки уже предпринимаются. Со своей стороны хочу подчеркнуть: встречи с населением — не место для выяснения личных взаимоотношений", - написал в своем Telegram-канале губернатор.
Обстоятельства инцидента изучает СУСК РФ по Омской области.
Источник в областном минздраве рассказал корреспонденту РИА Новости, что Андреева госпитализировали с сотрясением мозга.
"Думаю, что прежде всего нам стоит дождаться результатов расследования, а не поддаваться эмоциям. Также дал поручение разобраться по факту водоснабжения данного населенного пункта и представить мне полный расклад по решению вопроса", - добавил Бурков.
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ПроисшествияОмская областьАлександр Бурков
 
 
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