https://ria.ru/20230116/donetsk-1845160497.html

ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр

ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр - РИА Новости, 16.01.2023

ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр

Украинские войска при обстреле Донецка в понедельник наносили удары по объектам инфраструктуры и подстанциям, в результате чего зафиксированы частичные... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:02

2023-01-16T13:02

2023-01-16T13:02

специальная военная операция на украине

жкх

алексей кулемзин (донецк)

донецк

безопасность

украина

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка в понедельник наносили удары по объектам инфраструктуры и подстанциям, в результате чего зафиксированы частичные отключения электроэнергии, идут восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Удары наносились по объектам инфраструктуры, по подстанциям, это привело к частичному отключению наших жителей от электроэнергии". - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24". Ремонтные бригады уже ведут восстановительные работы, добавил он.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

донецк

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жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк, безопасность, украина