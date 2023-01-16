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ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/donetsk-1845160497.html
ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр
ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр - РИА Новости, 16.01.2023
ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр
Украинские войска при обстреле Донецка в понедельник наносили удары по объектам инфраструктуры и подстанциям, в результате чего зафиксированы частичные... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:02
2023-01-16T13:02
специальная военная операция на украине
жкх
алексей кулемзин (донецк)
донецк
безопасность
украина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка в понедельник наносили удары по объектам инфраструктуры и подстанциям, в результате чего зафиксированы частичные отключения электроэнергии, идут восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Удары наносились по объектам инфраструктуры, по подстанциям, это привело к частичному отключению наших жителей от электроэнергии". - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24". Ремонтные бригады уже ведут восстановительные работы, добавил он.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Безопасность, Украина
13:02 16.01.2023
 
ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр

Кулемзин: ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, есть отключения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСпасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ здания в Донецке
Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ здания в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спасатель на месте разрушенного в результате обстрела со стороны ВСУ здания в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка в понедельник наносили удары по объектам инфраструктуры и подстанциям, в результате чего зафиксированы частичные отключения электроэнергии, идут восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Удары наносились по объектам инфраструктуры, по подстанциям, это привело к частичному отключению наших жителей от электроэнергии". - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".
Ремонтные бригады уже ведут восстановительные работы, добавил он.
Мобилизованные поражают позиции ВСУ из модернизированных гаубиц Мста - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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"Они выжидают момент". Что происходит на фронтах военной спецоперации
 
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