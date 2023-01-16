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ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр
ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр - РИА Новости, 16.01.2023
ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр
Украинские войска при обстреле Донецка в понедельник наносили удары по объектам инфраструктуры и подстанциям, в результате чего зафиксированы частичные... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:02
2023-01-16T13:02
2023-01-16T13:02
специальная военная операция на украине
жкх
алексей кулемзин (донецк)
донецк
безопасность
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска при обстреле Донецка в понедельник наносили удары по объектам инфраструктуры и подстанциям, в результате чего зафиксированы частичные отключения электроэнергии, идут восстановительные работы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Удары наносились по объектам инфраструктуры, по подстанциям, это привело к частичному отключению наших жителей от электроэнергии". - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24". Ремонтные бригады уже ведут восстановительные работы, добавил он.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Безопасность, Украина
ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, заявил мэр
Кулемзин: ВСУ при обстреле Донецка нанесли удары по подстанциям, есть отключения