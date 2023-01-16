https://ria.ru/20230116/donetsk-1845120857.html

При обстреле Донецка было повреждено здание ликеро-водочного завода

При обстреле Донецка было повреждено здание ликеро-водочного завода - РИА Новости, 16.01.2023

При обстреле Донецка было повреждено здание ликеро-водочного завода

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что кровля здания "Первого ликёро-водочного завода" повреждена при обстреле Калининского района Донецка украинскими... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T11:27

2023-01-16T11:27

2023-01-16T11:27

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что кровля здания "Первого ликёро-водочного завода" повреждена при обстреле Калининского района Донецка украинскими войсками. "По уточненной информации, в результате обстрела Калининского района зафиксированы следующие разрушения... повреждена кровля здания "Первого ликёро-водочного завода", - написал он в своем Telegram-канале. Кроме того, Кулемзин уточнил, что в Калининском районе повреждены два многоквартирных жилых дома. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Повреждены здание торгового центра, СТО и маршрутное такси №46. В свою очередь, мэр Донецка сообщал, что украинские снаряды попали в здание супермаркета "Авоська" и аптеку на остановке напротив мясокомбината.

https://ria.ru/20230109/donetsk-1843619851.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк