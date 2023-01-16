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В России в 2022 году восстановили права 54 тысяч дольщиков - РИА Новости, 16.01.2023
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В России в 2022 году восстановили права 54 тысяч дольщиков
В России в 2022 году восстановили права 54 тысяч дольщиков - РИА Новости, 16.01.2023
В России в 2022 году восстановили права 54 тысяч дольщиков
В России в 2022 году восстановлены права 54 тысяч дольщиков, сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:40
2023-01-16T14:40
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
жилье
марат хуснуллин
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России в 2022 году восстановлены права 54 тысяч дольщиков, сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин. "Для восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, задействованы как ресурсы Фонда развития территорий, так и региональные механизмы. За 2022 год общими усилиями удалось решить вопрос 54 тысяч граждан – люди получили либо жилье, либо денежные компенсации", – цитирует Хуснуллина пресс-служба ФРТ. Всего за 2022 год с помощью механизмов фонда достроили 110 проблемных объектов для 13,1 тысячи дольщиков. Еще 15,7 тысячи человек получили от ФРТ денежные компенсации суммарно на 55,8 миллиарда рублей. Силами регионов в рамках утвержденных дорожных карт в прошлом году восстановлены права 25,2 тысячи граждан, указывается в сообщении ФРТ. При этом в целом в 2019–2022 годах усилиями фонда и регионов помощь получили 162,5 тысячи пострадавших дольщиков. В частности, благодаря федеральным мерам поддержки в правах восстановлены 69,7 тысячи граждан. Из них 26,8 тысячи человек получили квартиры, а 42,9 тысячи граждан – компенсации на общую сумму 113,4 миллиарда рублей. В нем добавляется, что важной частью работы правительства является не только решение проблем уже обманутых дольщиков, но и предотвращение появления новых пострадавших граждан. Во многом этому способствует установленный несколько лет назад порядок финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Вместе с тем Фонд развития территорий ведет на постоянной основе мониторинг компаний-застройщиков и регионов, выделяя три категории проектов: безрисковые, со средним уровнем риска и с высоким, то есть критические. Более того, у фонда есть право приостанавливать продажи по тем объектам, где ситуация становится угрожающей для интересов граждан. Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана путем объединения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.
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фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье, марат хуснуллин, россия
Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Жилье, Марат Хуснуллин, Россия
14:40 16.01.2023
 

В России в 2022 году восстановили права 54 тысяч дольщиков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России в 2022 году восстановлены права 54 тысяч дольщиков, сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин.
"Для восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, задействованы как ресурсы Фонда развития территорий, так и региональные механизмы. За 2022 год общими усилиями удалось решить вопрос 54 тысяч граждан – люди получили либо жилье, либо денежные компенсации", – цитирует Хуснуллина пресс-служба ФРТ.
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Всего за 2022 год с помощью механизмов фонда достроили 110 проблемных объектов для 13,1 тысячи дольщиков. Еще 15,7 тысячи человек получили от ФРТ денежные компенсации суммарно на 55,8 миллиарда рублей.
Силами регионов в рамках утвержденных дорожных карт в прошлом году восстановлены права 25,2 тысячи граждан, указывается в сообщении ФРТ.
При этом в целом в 2019–2022 годах усилиями фонда и регионов помощь получили 162,5 тысячи пострадавших дольщиков. В частности, благодаря федеральным мерам поддержки в правах восстановлены 69,7 тысячи граждан. Из них 26,8 тысячи человек получили квартиры, а 42,9 тысячи граждан – компенсации на общую сумму 113,4 миллиарда рублей.
"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, планы решения проблем обманутых дольщиков к 2024 году остаются в силе. Международные санкции и связанные с этим ограничения не вызвали глобальных проблем с подрядчиками – строительные работы ведутся на сотнях объектов по всей стране", - отмечается в сообщении.
В нем добавляется, что важной частью работы правительства является не только решение проблем уже обманутых дольщиков, но и предотвращение появления новых пострадавших граждан. Во многом этому способствует установленный несколько лет назад порядок финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов.
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Вместе с тем Фонд развития территорий ведет на постоянной основе мониторинг компаний-застройщиков и регионов, выделяя три категории проектов: безрисковые, со средним уровнем риска и с высоким, то есть критические. Более того, у фонда есть право приостанавливать продажи по тем объектам, где ситуация становится угрожающей для интересов граждан.
Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана путем объединения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.
 
Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)ЖильеМарат ХуснуллинРоссия
 
 
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