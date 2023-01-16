https://ria.ru/20230116/dolschiki-1845195555.html

В России в 2022 году восстановили права 54 тысяч дольщиков

В России в 2022 году восстановили права 54 тысяч дольщиков - РИА Новости, 16.01.2023

В России в 2022 году восстановили права 54 тысяч дольщиков

В России в 2022 году восстановлены права 54 тысяч дольщиков, сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:40

2023-01-16T14:40

2023-01-16T14:40

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

марат хуснуллин

россия

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В России в 2022 году восстановлены права 54 тысяч дольщиков, сообщил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин. "Для восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, задействованы как ресурсы Фонда развития территорий, так и региональные механизмы. За 2022 год общими усилиями удалось решить вопрос 54 тысяч граждан – люди получили либо жилье, либо денежные компенсации", – цитирует Хуснуллина пресс-служба ФРТ. Всего за 2022 год с помощью механизмов фонда достроили 110 проблемных объектов для 13,1 тысячи дольщиков. Еще 15,7 тысячи человек получили от ФРТ денежные компенсации суммарно на 55,8 миллиарда рублей. Силами регионов в рамках утвержденных дорожных карт в прошлом году восстановлены права 25,2 тысячи граждан, указывается в сообщении ФРТ. При этом в целом в 2019–2022 годах усилиями фонда и регионов помощь получили 162,5 тысячи пострадавших дольщиков. В частности, благодаря федеральным мерам поддержки в правах восстановлены 69,7 тысячи граждан. Из них 26,8 тысячи человек получили квартиры, а 42,9 тысячи граждан – компенсации на общую сумму 113,4 миллиарда рублей. В нем добавляется, что важной частью работы правительства является не только решение проблем уже обманутых дольщиков, но и предотвращение появления новых пострадавших граждан. Во многом этому способствует установленный несколько лет назад порядок финансирования жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Вместе с тем Фонд развития территорий ведет на постоянной основе мониторинг компаний-застройщиков и регионов, выделяя три категории проектов: безрисковые, со средним уровнем риска и с высоким, то есть критические. Более того, у фонда есть право приостанавливать продажи по тем объектам, где ситуация становится угрожающей для интересов граждан. Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" создана путем объединения Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. К целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение жилищного фонда, непригодного для проживания.

https://ria.ru/20230112/frt-1844303983.html

https://ria.ru/20221221/remont-1840331067.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье, марат хуснуллин, россия