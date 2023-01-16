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Додону запретили покидать Молдавию до 20 марта - РИА Новости, 16.01.2023
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Додону запретили покидать Молдавию до 20 марта
Додону запретили покидать Молдавию до 20 марта - РИА Новости, 16.01.2023
Додону запретили покидать Молдавию до 20 марта
Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Высшая судебная палата запретила ему покидать страну в течение 60 суток, то есть до 20 марта. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T18:38
2023-01-16T18:38
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Высшая судебная палата запретила ему покидать страну в течение 60 суток, то есть до 20 марта. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Прокуроры обратились к суду с просьбой продлить действие запрета на выезд Додона из страны. "В течение последующих 60 дней - до 20 марта 2023 года - мне по-прежнему запрещено покидать страну. Такое решение сегодня приняла Высшая судебная палата", - написал Додон в Telegram-канале. Ранее Санду заявила, что "от того, как скоро и какие вердикты будут выносить судьи по резонансным делам, зависит будущее самих служителей Фемиды". Исполком ассоциации судей Молдавии выразил глубокую обеспокоенность содержанием заявления президента страны.
https://ria.ru/20230116/dodon-1845217706.html
https://ria.ru/20230116/moldaviya-1845233236.html
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в мире, игорь додон, молдавия
В мире, Игорь Додон, Молдавия
18:38 16.01.2023
 
Додону запретили покидать Молдавию до 20 марта

Экс-президент Молдавии Додон сообщил, что суд запретил ему покидать страну до 20 марта

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в медиабанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Высшая судебная палата запретила ему покидать страну в течение 60 суток, то есть до 20 марта.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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Адвокаты Додона потребовали отвода судейской коллегии
Прокуроры обратились к суду с просьбой продлить действие запрета на выезд Додона из страны.
"В течение последующих 60 дней - до 20 марта 2023 года - мне по-прежнему запрещено покидать страну. Такое решение сегодня приняла Высшая судебная палата", - написал Додон в Telegram-канале.
Ранее Санду заявила, что "от того, как скоро и какие вердикты будут выносить судьи по резонансным делам, зависит будущее самих служителей Фемиды". Исполком ассоциации судей Молдавии выразил глубокую обеспокоенность содержанием заявления президента страны.
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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