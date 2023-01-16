Додону запретили покидать Молдавию до 20 марта
Экс-президент Молдавии Додон сообщил, что суд запретил ему покидать страну до 20 марта
Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Высшая судебная палата запретила ему покидать страну в течение 60 суток, то есть до 20 марта.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Прокуроры обратились к суду с просьбой продлить действие запрета на выезд Додона из страны.
"В течение последующих 60 дней - до 20 марта 2023 года - мне по-прежнему запрещено покидать страну. Такое решение сегодня приняла Высшая судебная палата", - написал Додон в Telegram-канале.
Ранее Санду заявила, что "от того, как скоро и какие вердикты будут выносить судьи по резонансным делам, зависит будущее самих служителей Фемиды". Исполком ассоциации судей Молдавии выразил глубокую обеспокоенность содержанием заявления президента страны.