https://ria.ru/20230116/dodon-1845283344.html

Додону запретили покидать Молдавию до 20 марта

Додону запретили покидать Молдавию до 20 марта - РИА Новости, 16.01.2023

Додону запретили покидать Молдавию до 20 марта

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Высшая судебная палата запретила ему покидать страну в течение 60 суток, то есть до 20 марта. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T18:38

2023-01-16T18:38

2023-01-16T18:38

в мире

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Высшая судебная палата запретила ему покидать страну в течение 60 суток, то есть до 20 марта. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Прокуроры обратились к суду с просьбой продлить действие запрета на выезд Додона из страны. "В течение последующих 60 дней - до 20 марта 2023 года - мне по-прежнему запрещено покидать страну. Такое решение сегодня приняла Высшая судебная палата", - написал Додон в Telegram-канале. Ранее Санду заявила, что "от того, как скоро и какие вердикты будут выносить судьи по резонансным делам, зависит будущее самих служителей Фемиды". Исполком ассоциации судей Молдавии выразил глубокую обеспокоенность содержанием заявления президента страны.

https://ria.ru/20230116/dodon-1845217706.html

https://ria.ru/20230116/moldaviya-1845233236.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, игорь додон, молдавия