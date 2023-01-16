https://ria.ru/20230116/dnr-1845193575.html
ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР
ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 16.01.2023
ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска выпустили по Зайцево в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:31
2023-01-16T14:31
2023-01-16T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР
Представительство ДНР: украинские боевики выпустили по Зайцево десять снарядов