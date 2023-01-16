https://ria.ru/20230116/dnr-1845193575.html

ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР

ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 16.01.2023

ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР

Украинские войска выпустили по Зайцево в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:31

2023-01-16T14:31

2023-01-16T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево в Донецкой Народной Республике 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк