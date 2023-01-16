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Украинские войска обстреляли территорию ДНР 19 раз за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 19 раз за сутки - РИА Новости, 16.01.2023
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 19 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 115 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T09:45
2023-01-16T09:45
2023-01-16T09:45
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 115 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На шахтерском - один обстрел из РСЗО. Выпустив 115 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Шахтерск. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 11 обстрелов.
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845078815.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 19 раз за сутки
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию региона 19 раз за сутки