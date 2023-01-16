https://ria.ru/20230116/dnepropetrovsk-1845165292.html

Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске

Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске - РИА Новости, 16.01.2023

Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T13:12

2023-01-16T13:12

2023-01-16T13:27

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. "Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на РФ.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845157944.html

днепропетровск

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в мире, днепропетровск, киев, украина, дмитрий песков