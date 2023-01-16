https://ria.ru/20230116/dnepropetrovsk-1845165292.html
Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске
Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске - РИА Новости, 16.01.2023
Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:12
2023-01-16T13:12
2023-01-16T13:27
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днепропетровск
киев
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. "Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на РФ.
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в мире, днепропетровск, киев, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Киев, Украина, Дмитрий Песков
13:12 16.01.2023 (обновлено: 13:27 16.01.2023)
Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске
Песков заявил, что на жилой дом в Днепропетровске упала контр-ракета украинской ПВО