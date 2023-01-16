Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/dnepropetrovsk-1845165292.html
Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске
Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске - РИА Новости, 16.01.2023
Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:12
2023-01-16T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
киев
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета. "Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на РФ.
https://ria.ru/20230116/tanki-1845157944.html
днепропетровск
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, киев, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Киев, Украина, Дмитрий Песков
13:12 16.01.2023 (обновлено: 13:27 16.01.2023)
 
Песков прокомментировал обрушение дома в Днепропетровске

Песков заявил, что на жилой дом в Днепропетровске упала контр-ракета украинской ПВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на слова представителей Украины о том, что причиной обрушения подъезда дома в Днепропетровске стала украинская противоракета.
"Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле могут прокомментировать попытки Киева переложить ответственность за разрушение жилого дома в Днепропетровске на РФ.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 12:58Специальная военная операция на Украине
В Кремле рассказали, что будет с танками, которые Британия поставит Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскКиевУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала