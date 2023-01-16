https://ria.ru/20230116/deputat-1845267241.html
Депутат Журавлев назвал обвинения Киева против него признанием заслуг
Депутат Журавлев назвал обвинения Киева против него признанием заслуг - РИА Новости, 16.01.2023
Депутат Журавлев назвал обвинения Киева против него признанием заслуг
Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что обвинения спецслужб Украины против него он воспринимает как признание своих заслуг, его они никак не... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T17:41
2023-01-16T17:41
2023-01-16T17:41
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что обвинения спецслужб Украины против него он воспринимает как признание своих заслуг, его они никак не беспокоят. Ранее спецслужбы Украины заочно предъявили обвинения Журавлеву в призывах к развязыванию конфликта. "Я расцениваю это, в том числе, и как признание своих заслуг... Хотел, пользуясь случаем, сказать, что никаких боевых наград у меня нет и я за всем этим совсем не стремлюсь, но вот такое признание - это очень для меня положительно", - заявил Журавлев. Он добавил, что его не беспокоят обвинения Украины, а если бы и беспокоили, он бы "с 14-го года там не появлялся". "Слишком поздно их это заволновало, прошло девять лет", - с иронией добавил депутат. На Украине Журавлеву предъявлены обвинения в соответствии со статьей 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и статьей 436 (публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта) уголовного кодекса Украины. По данным спецслужб, ранее Журавлеву уже было заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины за участие в голосовании Госдумы по признанию независимости ЛНР и ДНР (позже они вошли в состав России).
https://ria.ru/20230115/zakharova-1845062044.html
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в мире, алексей журавлев , украина, киев, луганская народная республика, госдума рф
В мире, Алексей Журавлев , Украина, Киев, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
Депутат Журавлев назвал обвинения Киева против него признанием заслуг
Депутат Госдумы Журавлев назвал обвинения спецслужб Украины против него признанием заслуг
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил РИА Новости, что обвинения спецслужб Украины против него он воспринимает как признание своих заслуг, его они никак не беспокоят.
Ранее спецслужбы Украины заочно предъявили обвинения Журавлеву в призывах к развязыванию конфликта.
"Я расцениваю это, в том числе, и как признание своих заслуг... Хотел, пользуясь случаем, сказать, что никаких боевых наград у меня нет и я за всем этим совсем не стремлюсь, но вот такое признание - это очень для меня положительно", - заявил Журавлев.
Он добавил, что его не беспокоят обвинения Украины, а если бы и беспокоили, он бы "с 14-го года там не появлялся".
"Слишком поздно их это заволновало, прошло девять лет", - с иронией добавил депутат.
На Украине Журавлеву предъявлены обвинения в соответствии со статьей 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и статьей 436 (публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта) уголовного кодекса Украины.
По данным спецслужб, ранее Журавлеву уже было заочно объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины за участие в голосовании Госдумы
по признанию независимости ЛНР
и ДНР
(позже они вошли в состав России
).