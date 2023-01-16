https://ria.ru/20230116/bronetekhnika-1845299062.html

Великобритания передаст Украине сто единиц бронетехники

Великобритания передаст Украине сто единиц бронетехники - РИА Новости, 16.01.2023

Великобритания передаст Украине сто единиц бронетехники

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия предоставит Украине 100 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T19:36

2023-01-16T19:36

2023-01-16T20:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия предоставит Украине 100 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры Bulldog."Еще 100 бронированных транспортных средств будут отправлены (на Украину), включая (бронетранспортеры) Bulldog", - заявил он, выступая в палате общин с заявлением по Украине.Он добавил, что Киеву будет направлена техника для расчистки минных полей и наведения мостов стоимостью 20 миллионов фунтов, а также десятки БПЛА стоимостью 20 миллионов фунтов для усиления артиллерии. По словам Уоллеса, новый пакет поддержки включает поставку еще 100 тысяч артиллерийских снарядов, более ста современных ракет, включая ракеты семейства GMLRS, ЗРК Starstreak, поставку ракет ПВО средней дальности, восемь САУ AS-90, обещанного эскадрона танков Callenger 2 и запчастей для восстановления до сотни единиц бронетехники.

https://ria.ru/20230116/pomosch-1845273042.html

украина

великобритания

киев

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в мире, украина, бен уоллес, великобритания, киев, технологии