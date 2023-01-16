https://ria.ru/20230116/bezhentsy-1845146574.html
Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю
Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю - РИА Новости, 16.01.2023
Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю
Польские силовики трижды за прошедшую неделю пытались вытеснить беженцев через калитки для животных, заявила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:39
2023-01-16T12:39
2023-01-16T12:39
в мире
здоровье - общество
белоруссия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759655920_0:216:2982:1893_1920x0_80_0_0_8638bc65b9d19e4acd2c8a779c58dfd3.jpg
МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Польские силовики трижды за прошедшую неделю пытались вытеснить беженцев через калитки для животных, заявила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. "В течение прошедшей недели польские военные продолжали попытки вытеснения беженцев в Беларусь через калитки в заграждении. Первый случай зафиксирован 11 января. Польские силовики привезли из глубины территории троих иностранцев и под угрозой применения физической силы пытались заставить их пройти через калитку для животных", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник. Позднее, 13 и 14 января, в общей сложности 11 человек были доставлены к польским заграждениям. К беженцам, которые отказывались следовать через калитку, польские военные, по данным белорусского погранкомитета, применяли перцовый газ. "Данные факты доказывают, что Польша грубо нарушает международное право, доставляя людей на границу без проведения разбирательств и необходимых процедур. По факту, польские военные издеваются над беженцами, пользуясь их беспомощностью и уязвимым положением", - заявили в ведомстве. При этом, как утверждают в погранкомитете, пограничная стража Польши в своих отчетах скрывает факты таких "депортаций" и отрицает применение силы и перцового газа в отношении беженцев.
https://ria.ru/20230115/belorussiya-1845043343.html
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759655920_0:0:2437:1828_1920x0_80_0_0_847af0831f3e4edd230078e9d86aa40a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, белоруссия, польша
В мире, Здоровье - Общество, Белоруссия, Польша
Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю
Погранкомитет Белоруссии: польские силовики пытались вытеснить беженцев трижды за неделю
МИНСК, 16 янв - РИА Новости.
Польские силовики трижды за прошедшую неделю пытались вытеснить беженцев через калитки для животных, заявила
пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.
"В течение прошедшей недели польские военные продолжали попытки вытеснения беженцев в Беларусь через калитки в заграждении. Первый случай зафиксирован 11 января. Польские силовики привезли из глубины территории троих иностранцев и под угрозой применения физической силы пытались заставить их пройти через калитку для животных", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.
Позднее, 13 и 14 января, в общей сложности 11 человек были доставлены к польским заграждениям. К беженцам, которые отказывались следовать через калитку, польские военные, по данным белорусского погранкомитета, применяли перцовый газ.
"Данные факты доказывают, что Польша
грубо нарушает международное право, доставляя людей на границу без проведения разбирательств и необходимых процедур. По факту, польские военные издеваются над беженцами, пользуясь их беспомощностью и уязвимым положением", - заявили в ведомстве.
При этом, как утверждают в погранкомитете, пограничная стража Польши в своих отчетах скрывает факты таких "депортаций" и отрицает применение силы и перцового газа в отношении беженцев.