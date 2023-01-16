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Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю - РИА Новости, 16.01.2023
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Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю
Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю - РИА Новости, 16.01.2023
Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю
Польские силовики трижды за прошедшую неделю пытались вытеснить беженцев через калитки для животных, заявила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:39
2023-01-16T12:39
в мире
здоровье - общество
белоруссия
польша
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Польские силовики трижды за прошедшую неделю пытались вытеснить беженцев через калитки для животных, заявила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. "В течение прошедшей недели польские военные продолжали попытки вытеснения беженцев в Беларусь через калитки в заграждении. Первый случай зафиксирован 11 января. Польские силовики привезли из глубины территории троих иностранцев и под угрозой применения физической силы пытались заставить их пройти через калитку для животных", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник. Позднее, 13 и 14 января, в общей сложности 11 человек были доставлены к польским заграждениям. К беженцам, которые отказывались следовать через калитку, польские военные, по данным белорусского погранкомитета, применяли перцовый газ. "Данные факты доказывают, что Польша грубо нарушает международное право, доставляя людей на границу без проведения разбирательств и необходимых процедур. По факту, польские военные издеваются над беженцами, пользуясь их беспомощностью и уязвимым положением", - заявили в ведомстве. При этом, как утверждают в погранкомитете, пограничная стража Польши в своих отчетах скрывает факты таких "депортаций" и отрицает применение силы и перцового газа в отношении беженцев.
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в мире, здоровье - общество, белоруссия, польша
В мире, Здоровье - Общество, Белоруссия, Польша
12:39 16.01.2023
 
Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю

Погранкомитет Белоруссии: польские силовики пытались вытеснить беженцев трижды за неделю

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБеженцы на белорусско-польской границе
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Беженцы на белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Польские силовики трижды за прошедшую неделю пытались вытеснить беженцев через калитки для животных, заявила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.
"В течение прошедшей недели польские военные продолжали попытки вытеснения беженцев в Беларусь через калитки в заграждении. Первый случай зафиксирован 11 января. Польские силовики привезли из глубины территории троих иностранцев и под угрозой применения физической силы пытались заставить их пройти через калитку для животных", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.
Позднее, 13 и 14 января, в общей сложности 11 человек были доставлены к польским заграждениям. К беженцам, которые отказывались следовать через калитку, польские военные, по данным белорусского погранкомитета, применяли перцовый газ.
"Данные факты доказывают, что Польша грубо нарушает международное право, доставляя людей на границу без проведения разбирательств и необходимых процедур. По факту, польские военные издеваются над беженцами, пользуясь их беспомощностью и уязвимым положением", - заявили в ведомстве.
При этом, как утверждают в погранкомитете, пограничная стража Польши в своих отчетах скрывает факты таких "депортаций" и отрицает применение силы и перцового газа в отношении беженцев.
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