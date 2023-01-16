https://ria.ru/20230116/bezhentsy-1845146574.html

Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю

Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю - РИА Новости, 16.01.2023

Польские силовики пытались вытеснить беженцев в Белоруссию трижды за неделю

Польские силовики трижды за прошедшую неделю пытались вытеснить беженцев через калитки для животных, заявила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:39

2023-01-16T12:39

2023-01-16T12:39

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белоруссия

польша

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МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Польские силовики трижды за прошедшую неделю пытались вытеснить беженцев через калитки для животных, заявила пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. "В течение прошедшей недели польские военные продолжали попытки вытеснения беженцев в Беларусь через калитки в заграждении. Первый случай зафиксирован 11 января. Польские силовики привезли из глубины территории троих иностранцев и под угрозой применения физической силы пытались заставить их пройти через калитку для животных", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник. Позднее, 13 и 14 января, в общей сложности 11 человек были доставлены к польским заграждениям. К беженцам, которые отказывались следовать через калитку, польские военные, по данным белорусского погранкомитета, применяли перцовый газ. "Данные факты доказывают, что Польша грубо нарушает международное право, доставляя людей на границу без проведения разбирательств и необходимых процедур. По факту, польские военные издеваются над беженцами, пользуясь их беспомощностью и уязвимым положением", - заявили в ведомстве. При этом, как утверждают в погранкомитете, пограничная стража Польши в своих отчетах скрывает факты таких "депортаций" и отрицает применение силы и перцового газа в отношении беженцев.

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в мире, здоровье - общество, белоруссия, польша