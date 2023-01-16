https://ria.ru/20230116/avtopark-1845233414.html

Артамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев

Артамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев - РИА Новости, 16.01.2023

Артамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев

Аграрии Липецкой области в 2022 году закупили техники на более чем шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T16:17

2023-01-16T16:17

2023-01-16T16:18

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в 2022 году закупили техники на более чем шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, были приобретены более 850 единиц новых сельхозмашин и специализированного оборудования. Самыми востребованными оказались тракторы – их закупили 131 единицу. Машинно-тракторный парк сельхозпредприятий области также пополнился четырьмя кормоуборочными, девятью свеклоуборочными и 90 зерноуборочными комбайнами, а также 628 единицами прочей сельскохозяйственной техники.Артамонов отметил, что в этом году предприятия региона продолжат активно обновлять машинно-тракторный парк, делая ставку на самую передовую технику."Обновление инженерно-технического парка является одним из слагаемых успеха сельхозпредприятий. Прошлый год оказался для липецких аграриев непростым и в плане поставок всего необходимого, и по погодным условиям. Но регион успешно все преодолел и завершил год рекордными урожаями ряда культур", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230113/odezhda-1844572590.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов