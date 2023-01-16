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Артамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев - РИА Новости, 16.01.2023
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Липецкая область
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Артамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев
Артамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев - РИА Новости, 16.01.2023
Артамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев
Аграрии Липецкой области в 2022 году закупили техники на более чем шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T16:17
2023-01-16T16:18
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в 2022 году закупили техники на более чем шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, были приобретены более 850 единиц новых сельхозмашин и специализированного оборудования. Самыми востребованными оказались тракторы – их закупили 131 единицу. Машинно-тракторный парк сельхозпредприятий области также пополнился четырьмя кормоуборочными, девятью свеклоуборочными и 90 зерноуборочными комбайнами, а также 628 единицами прочей сельскохозяйственной техники.Артамонов отметил, что в этом году предприятия региона продолжат активно обновлять машинно-тракторный парк, делая ставку на самую передовую технику."Обновление инженерно-технического парка является одним из слагаемых успеха сельхозпредприятий. Прошлый год оказался для липецких аграриев непростым и в плане поставок всего необходимого, и по погодным условиям. Но регион успешно все преодолел и завершил год рекордными урожаями ряда культур", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
16:17 16.01.2023 (обновлено: 16:18 16.01.2023)
 

Артамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиАртамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев
Артамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Артамонов: обновлен машинно-тракторный парк липецких аграриев
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Аграрии Липецкой области в 2022 году закупили техники на более чем шесть миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, были приобретены более 850 единиц новых сельхозмашин и специализированного оборудования. Самыми востребованными оказались тракторы – их закупили 131 единицу. Машинно-тракторный парк сельхозпредприятий области также пополнился четырьмя кормоуборочными, девятью свеклоуборочными и 90 зерноуборочными комбайнами, а также 628 единицами прочей сельскохозяйственной техники.
Артамонов отметил, что в этом году предприятия региона продолжат активно обновлять машинно-тракторный парк, делая ставку на самую передовую технику.
"Обновление инженерно-технического парка является одним из слагаемых успеха сельхозпредприятий. Прошлый год оказался для липецких аграриев непростым и в плане поставок всего необходимого, и по погодным условиям. Но регион успешно все преодолел и завершил год рекордными урожаями ряда культур", – сказал Артамонов.
В Липецкой области студенты шьют одежду для участников СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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