Рейтинг@Mail.ru
В Австрии продукты подорожали на 16,1 процента за год - РИА Новости, 16.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230116/avstriya-1845175749.html
В Австрии продукты подорожали на 16,1 процента за год
В Австрии продукты подорожали на 16,1 процента за год - РИА Новости, 16.01.2023
В Австрии продукты подорожали на 16,1 процента за год
Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Австрии в декабре на 16,1% по сравнению с декабрем 2021 года, цена минимальной продуктовой корзины... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:37
2023-01-16T13:37
экономика
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/79/1551567949_146:357:3152:2048_1920x0_80_0_0_97c2210708f64ddc901d39ec286672a1.jpg
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Австрии в декабре на 16,1% по сравнению с декабрем 2021 года, цена минимальной продуктовой корзины выросла на 15,7%, сообщило в понедельник национальное статистическое ведомство. По информации ведомства, в месячном выражении - по сравнению с ноябрем - продовольственная инфляция составила 1,4%, а корзина подорожала на 1%. Больше всего в декабре выросли цены на молоко, сыр и яйца - на 24% по сравнению с декабрем 2021 года. Значительно подорожали мясо и хлеб - на 18,1% и 16,1% соответственно. Цены на овощную продукцию увеличились в среднем на 14,9%, на фрукты - на 4,4%. Масло и жиры за год с декабря по декабрь выросли в цене на 28,6%, пишет статистическое ведомство. Безалкогольные напитки в декабре 2022 года были дороже, чем в декабре 2021 года, на 14,9%, в том числе рост цен на кофе составил 15,9%, на лимонады - 12,1%. Индекс потребления в Австрии в декабре составил 116,1 процентных пункта (отсчет ведется в сравнении с базисными данными от 2020 года).
https://ria.ru/20221228/avstriya-1841935191.html
https://ria.ru/20221211/avstriya-1837866366.html
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/79/1551567949_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_68f0264cf0a58cb6b3f0fac2c37652c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, австрия
Экономика, Австрия
13:37 16.01.2023
 
В Австрии продукты подорожали на 16,1 процента за год

Продукты питания в Австрии в декабре подорожали на 16,1 процента к декабрю 2021 года

© Depositphotos.com / pressmasterТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© Depositphotos.com / pressmaster
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Австрии в декабре на 16,1% по сравнению с декабрем 2021 года, цена минимальной продуктовой корзины выросла на 15,7%, сообщило в понедельник национальное статистическое ведомство.
По информации ведомства, в месячном выражении - по сравнению с ноябрем - продовольственная инфляция составила 1,4%, а корзина подорожала на 1%.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 15:27
Лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне, показал опрос
Больше всего в декабре выросли цены на молоко, сыр и яйца - на 24% по сравнению с декабрем 2021 года. Значительно подорожали мясо и хлеб - на 18,1% и 16,1% соответственно. Цены на овощную продукцию увеличились в среднем на 14,9%, на фрукты - на 4,4%.
Масло и жиры за год с декабря по декабрь выросли в цене на 28,6%, пишет статистическое ведомство. Безалкогольные напитки в декабре 2022 года были дороже, чем в декабре 2021 года, на 14,9%, в том числе рост цен на кофе составил 15,9%, на лимонады - 12,1%.
Индекс потребления в Австрии в декабре составил 116,1 процентных пункта (отсчет ведется в сравнении с базисными данными от 2020 года).
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря 2022, 14:32
В Австрии не признали связь между санкциями против России и ростом инфляции
 
ЭкономикаАвстрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала