https://ria.ru/20230116/avstriya-1845175749.html
В Австрии продукты подорожали на 16,1 процента за год
В Австрии продукты подорожали на 16,1 процента за год - РИА Новости, 16.01.2023
В Австрии продукты подорожали на 16,1 процента за год
Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Австрии в декабре на 16,1% по сравнению с декабрем 2021 года, цена минимальной продуктовой корзины... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T13:37
2023-01-16T13:37
2023-01-16T13:37
экономика
австрия
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ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Австрии в декабре на 16,1% по сравнению с декабрем 2021 года, цена минимальной продуктовой корзины выросла на 15,7%, сообщило в понедельник национальное статистическое ведомство. По информации ведомства, в месячном выражении - по сравнению с ноябрем - продовольственная инфляция составила 1,4%, а корзина подорожала на 1%. Больше всего в декабре выросли цены на молоко, сыр и яйца - на 24% по сравнению с декабрем 2021 года. Значительно подорожали мясо и хлеб - на 18,1% и 16,1% соответственно. Цены на овощную продукцию увеличились в среднем на 14,9%, на фрукты - на 4,4%. Масло и жиры за год с декабря по декабрь выросли в цене на 28,6%, пишет статистическое ведомство. Безалкогольные напитки в декабре 2022 года были дороже, чем в декабре 2021 года, на 14,9%, в том числе рост цен на кофе составил 15,9%, на лимонады - 12,1%. Индекс потребления в Австрии в декабре составил 116,1 процентных пункта (отсчет ведется в сравнении с базисными данными от 2020 года).
https://ria.ru/20221228/avstriya-1841935191.html
https://ria.ru/20221211/avstriya-1837866366.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, австрия
В Австрии продукты подорожали на 16,1 процента за год
Продукты питания в Австрии в декабре подорожали на 16,1 процента к декабрю 2021 года
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости.
Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в Австрии в декабре на 16,1% по сравнению с декабрем 2021 года, цена минимальной продуктовой корзины выросла на 15,7%, сообщило
в понедельник национальное статистическое ведомство.
По информации ведомства, в месячном выражении - по сравнению с ноябрем - продовольственная инфляция составила 1,4%, а корзина подорожала на 1%.
Больше всего в декабре выросли цены на молоко, сыр и яйца - на 24% по сравнению с декабрем 2021 года. Значительно подорожали мясо и хлеб - на 18,1% и 16,1% соответственно. Цены на овощную продукцию увеличились в среднем на 14,9%, на фрукты - на 4,4%.
Масло и жиры за год с декабря по декабрь выросли в цене на 28,6%, пишет статистическое ведомство. Безалкогольные напитки в декабре 2022 года были дороже, чем в декабре 2021 года, на 14,9%, в том числе рост цен на кофе составил 15,9%, на лимонады - 12,1%.
Индекс потребления в Австрии в декабре составил 116,1 процентных пункта (отсчет ведется в сравнении с базисными данными от 2020 года).