https://ria.ru/20230116/aviaperelety-1845207436.html

ЕС хочет, чтобы Россия не брала плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью

ЕС хочет, чтобы Россия не брала плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью - РИА Новости, 16.01.2023

ЕС хочет, чтобы Россия не брала плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью

России следует отказаться от сбора оплаты с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью, заявил руководитель гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей,... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T15:09

2023-01-16T15:09

2023-01-16T21:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. России следует отказаться от сбора оплаты с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью, заявил руководитель гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей, пишет Reuters.По его словам, этот вопрос станет актуальным, когда будут сняты ограничения, введенные на фоне украинского конфликта.После начала специальной военной операции на Украине в феврале прошлого года многие европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Москва, в свою очередь, ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, среди которых: Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. При этом ближневосточные и китайские авиакомпании продолжили летать через Россию.Транссибирские роялти были введены еще в советское время. Зарубежные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для экономии времени использовали маршруты, пролегающие через Россию. За беспосадочные полеты над Сибирью с 1970-х годов взимается плата.Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых "пульных соглашениях", которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты. Этот механизм предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета, взамен они сокращают свой маршрут и экономят значительные средства.

https://ria.ru/20221206/polety-1836788760.html

https://ria.ru/20221115/soobschenie-1831562533.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, украина