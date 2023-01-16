15:09 16.01.2023 (обновлено: 21:10 16.01.2023)
ЕС хочет, чтобы Россия не брала плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью
ЕК призвала Россию отказаться от сбора с авиакомпаний оплаты за полеты над Сибирью
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. России следует отказаться от сбора оплаты с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью, заявил руководитель гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей, пишет Reuters.
По его словам, этот вопрос станет актуальным, когда будут сняты ограничения, введенные на фоне украинского конфликта.
"Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти (пролетные выплаты от международных авиакомпаний. — Прим. ред.)", — заявил Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.
После начала специальной военной операции на Украине в феврале прошлого года многие европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.
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Москва, в свою очередь, ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, среди которых: Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. При этом ближневосточные и китайские авиакомпании продолжили летать через Россию.
Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых "пульных соглашениях", которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты. Этот механизм предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета, взамен они сокращают свой маршрут и экономят значительные средства.