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ЕС хочет, чтобы Россия не брала плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью - РИА Новости, 16.01.2023
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ЕС хочет, чтобы Россия не брала плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью
ЕС хочет, чтобы Россия не брала плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью - РИА Новости, 16.01.2023
ЕС хочет, чтобы Россия не брала плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью
России следует отказаться от сбора оплаты с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью, заявил руководитель гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей,... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T15:09
2023-01-16T21:10
специальная военная операция на украине
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. России следует отказаться от сбора оплаты с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью, заявил руководитель гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей, пишет Reuters.По его словам, этот вопрос станет актуальным, когда будут сняты ограничения, введенные на фоне украинского конфликта.После начала специальной военной операции на Украине в феврале прошлого года многие европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Москва, в свою очередь, ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, среди которых: Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. При этом ближневосточные и китайские авиакомпании продолжили летать через Россию.Транссибирские роялти были введены еще в советское время. Зарубежные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для экономии времени использовали маршруты, пролегающие через Россию. За беспосадочные полеты над Сибирью с 1970-х годов взимается плата.Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых "пульных соглашениях", которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты. Этот механизм предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета, взамен они сокращают свой маршрут и экономят значительные средства.
https://ria.ru/20221206/polety-1836788760.html
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина
15:09 16.01.2023 (обновлено: 21:10 16.01.2023)
 
ЕС хочет, чтобы Россия не брала плату с авиакомпаний за полеты над Сибирью

ЕК призвала Россию отказаться от сбора с авиакомпаний оплаты за полеты над Сибирью

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. России следует отказаться от сбора оплаты с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью, заявил руководитель гендиректората по транспорту ЕК Хенрик Хололей, пишет Reuters.
По его словам, этот вопрос станет актуальным, когда будут сняты ограничения, введенные на фоне украинского конфликта.

"Если однажды у нас появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, одна вещь должна исчезнуть — транссибирские роялти (пролетные выплаты от международных авиакомпаний. — Прим. ред.)", — заявил Хололей на конференции Airline Economics в Дублине.

После начала специальной военной операции на Украине в феврале прошлого года многие европейские страны закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.
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Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
Москва, в свою очередь, ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 государств, среди которых: Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. При этом ближневосточные и китайские авиакомпании продолжили летать через Россию.
Транссибирские роялти были введены еще в советское время. Зарубежные авиакомпании, летающие между Европой и Азией, для экономии времени использовали маршруты, пролегающие через Россию. За беспосадочные полеты над Сибирью с 1970-х годов взимается плата.
Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых "пульных соглашениях", которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты. Этот механизм предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета, взамен они сокращают свой маршрут и экономят значительные средства.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияУкраина
 
 
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