https://ria.ru/20230116/avariya-1845202171.html

На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом

На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом - РИА Новости, 16.01.2023

На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом

Один человек госпитализирован в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Новороссийске, состояние других... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T14:56

2023-01-16T14:56

2023-01-16T14:56

происшествия

авто

новороссийск

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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Один человек госпитализирован в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Новороссийске, состояние других потерпевших уточняется, сообщили в Госавтоинспекции Кубани. Предварительно, около 11 часов утра в Новороссийске на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" (в районе хутора Горный) водитель грузового автомобиля "Исузу" не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с пассажирским автобусом. "Водитель автомобиля доставлен в лечебное учреждение для обследования. Обстоятельства ДТП и информация по пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230116/dtp-1845129257.html

новороссийск

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происшествия, авто, новороссийск