https://ria.ru/20230116/avariya-1845202171.html
На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом
На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом - РИА Новости, 16.01.2023
На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом
Один человек госпитализирован в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Новороссийске, состояние других... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:56
2023-01-16T14:56
2023-01-16T14:56
происшествия
авто
новороссийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Один человек госпитализирован в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Новороссийске, состояние других потерпевших уточняется, сообщили в Госавтоинспекции Кубани. Предварительно, около 11 часов утра в Новороссийске на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" (в районе хутора Горный) водитель грузового автомобиля "Исузу" не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с пассажирским автобусом. "Водитель автомобиля доставлен в лечебное учреждение для обследования. Обстоятельства ДТП и информация по пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230116/dtp-1845129257.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новороссийск
Происшествия, Авто, Новороссийск
На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом
ГИБДД: на Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Один человек госпитализирован в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Новороссийске, состояние других потерпевших уточняется, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Предварительно, около 11 часов утра в Новороссийске на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" (в районе хутора Горный) водитель грузового автомобиля "Исузу" не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с пассажирским автобусом.
"Водитель автомобиля доставлен в лечебное учреждение для обследования. Обстоятельства ДТП и информация по пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении.