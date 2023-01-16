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На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом - РИА Новости, 16.01.2023
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На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом
На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом - РИА Новости, 16.01.2023
На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом
Один человек госпитализирован в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Новороссийске, состояние других... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T14:56
2023-01-16T14:56
происшествия
авто
новороссийск
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КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Один человек госпитализирован в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Новороссийске, состояние других потерпевших уточняется, сообщили в Госавтоинспекции Кубани. Предварительно, около 11 часов утра в Новороссийске на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" (в районе хутора Горный) водитель грузового автомобиля "Исузу" не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с пассажирским автобусом. "Водитель автомобиля доставлен в лечебное учреждение для обследования. Обстоятельства ДТП и информация по пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, новороссийск
Происшествия, Авто, Новороссийск
14:56 16.01.2023
 
На Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом

ГИБДД: на Кубани один человек пострадал в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Один человек госпитализирован в результате дорожной аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в Новороссийске, состояние других потерпевших уточняется, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Предварительно, около 11 часов утра в Новороссийске на автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" (в районе хутора Горный) водитель грузового автомобиля "Исузу" не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с пассажирским автобусом.
"Водитель автомобиля доставлен в лечебное учреждение для обследования. Обстоятельства ДТП и информация по пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Вчера, 11:49
В Новокузнецке два человека погибли в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком
 
ПроисшествияАвтоНовороссийск
 
 
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