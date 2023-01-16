https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845158118.html

Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ

Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023

Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ

Киев задействовал иностранных наемников и непрофессиональных военных в обороне Артемовска, сообщает британская газета Times. РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T12:59

2023-01-16T12:59

2023-01-16T14:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

киев

артемовск

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев задействовал иностранных наемников и непрофессиональных военных в обороне Артемовска, сообщает британская газета Times. Украинская сторона не пустила свои отборные подразделения на защиту столицы, так как полагает, что ход боевых действий будут решать весенние наступления и контрнаступления.В военных действиях участвуют наемники из Интернационального легиона: европейцы, канадцы и американцы. Однако, как отмечает издание, большую часть составляют украинцы. Многие из них не имеют необходимого боевого опыта. В статье журналисты рассказали о столкновении вблизи Артемовска, в котором с украинской стороны участвовали изготовитель саун и водитель-дальнобойщик. Вскоре командующие решили отвести с позиций малоподготовленных бойцов. Однако украинские войска все же стараются отправлять более опытных военных для укрепления обороны Артемовска, резюмировало издание.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в десяти километрах от Артемовска находится Соледар. На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, оно позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.Накануне президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.

https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845078815.html

https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845074357.html

донецкая народная республика

киев

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, киев, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф