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Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845158118.html
Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ
Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ - РИА Новости, 16.01.2023
Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ
Киев задействовал иностранных наемников и непрофессиональных военных в обороне Артемовска, сообщает британская газета Times. РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T12:59
2023-01-16T14:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев задействовал иностранных наемников и непрофессиональных военных в обороне Артемовска, сообщает британская газета Times. Украинская сторона не пустила свои отборные подразделения на защиту столицы, так как полагает, что ход боевых действий будут решать весенние наступления и контрнаступления.В военных действиях участвуют наемники из Интернационального легиона: европейцы, канадцы и американцы. Однако, как отмечает издание, большую часть составляют украинцы. Многие из них не имеют необходимого боевого опыта. В статье журналисты рассказали о столкновении вблизи Артемовска, в котором с украинской стороны участвовали изготовитель саун и водитель-дальнобойщик. Вскоре командующие решили отвести с позиций малоподготовленных бойцов. Однако украинские войска все же стараются отправлять более опытных военных для укрепления обороны Артемовска, резюмировало издание.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в десяти километрах от Артемовска находится Соледар. На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, оно позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.Накануне президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845078815.html
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донецкая народная республика
киев
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донецкая народная республика, киев, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:59 16.01.2023 (обновлено: 14:25 16.01.2023)
 
Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам, пишут СМИ

Times: Киев поручил оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев задействовал иностранных наемников и непрофессиональных военных в обороне Артемовска, сообщает британская газета Times.
Украинская сторона не пустила свои отборные подразделения на защиту столицы, так как полагает, что ход боевых действий будут решать весенние наступления и контрнаступления.
"Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев", — пишут журналисты.
В военных действиях участвуют наемники из Интернационального легиона: европейцы, канадцы и американцы. Однако, как отмечает издание, большую часть составляют украинцы.
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Вчера, 08:04Специальная военная операция на Украине
Пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Многие из них не имеют необходимого боевого опыта. В статье журналисты рассказали о столкновении вблизи Артемовска, в котором с украинской стороны участвовали изготовитель саун и водитель-дальнобойщик. Вскоре командующие решили отвести с позиций малоподготовленных бойцов.
Однако украинские войска все же стараются отправлять более опытных военных для укрепления обороны Артемовска, резюмировало издание.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Приблизительно в десяти километрах от Артемовска находится Соледар.
На прошлой неделе Минобороны России сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, оно позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в котел.
Накануне президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевАртемовскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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