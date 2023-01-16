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Пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске - РИА Новости, 16.01.2023
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Пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске - РИА Новости, 16.01.2023
Пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Украинский мобилизованный, принимавший участие в боевых действиях в Артемовске (украинское название Бахмут) в ДНР и позже попавший в плен, рассказал РИА... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T08:04
2023-01-16T08:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
безопасность
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СОЛЕДАР (ДНР), 16 янв - РИА Новости. Украинский мобилизованный, принимавший участие в боевых действиях в Артемовске (украинское название Бахмут) в ДНР и позже попавший в плен, рассказал РИА Новости, что стал свидетелем гибели целой роты своих сослуживцев. "Я был в Бахмуте. Ужас… Ужас. Было очень много (потерь). Целую роту перебили", - сказал пленный. По его словам, украинское командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу и не берегли живую силу. Как сообщил пленный, он оказывал раненым сослуживцам медицинскую помощь.
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в мире, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Безопасность
08:04 16.01.2023
 
Пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске

Пленный украинский военный рассказал о гибели целой роты сослуживцев в Артемовске

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 16 янв - РИА Новости. Украинский мобилизованный, принимавший участие в боевых действиях в Артемовске (украинское название Бахмут) в ДНР и позже попавший в плен, рассказал РИА Новости, что стал свидетелем гибели целой роты своих сослуживцев.
"Я был в Бахмуте. Ужас… Ужас. Было очень много (потерь). Целую роту перебили", - сказал пленный.
По его словам, украинское командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу и не берегли живую силу.
Как сообщил пленный, он оказывал раненым сослуживцам медицинскую помощь.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБезопасность
 
 
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