https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845067932.html
В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении
В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении - РИА Новости, 16.01.2023
В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении
Украинские войска намерены "уничтожить" Артемовск в ДНР в случае отступления из города, рассказал РИА Новости житель села Опытное Артемовского района в ДНР... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T03:13
2023-01-16T03:13
2023-01-16T04:10
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_33e41c593938fa87f78f8b396177f64c.jpg
ШАХТЕРСК (ДНР), 16 янв — РИА Новости. Украинские войска намерены "уничтожить" Артемовск в ДНР в случае отступления из города, рассказал РИА Новости житель села Опытное Артемовского района в ДНР Александр Щербин. "У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла (на улицу) и услышала от них фразу: "Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать". То есть у них уже был приказ…" — рассказал Щербин.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Операция российских войск по освобождению этого населенного пункта завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.Вчера президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.
https://ria.ru/20230114/soledar-1844898000.html
артемовск
донецкая народная республика
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, донецкая народная республика, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия
03:13 16.01.2023 (обновлено: 04:10 16.01.2023)
В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении
Житель Опытного Щербин заявил, что ВСУ намерены уничтожить Артемовск при отступлении