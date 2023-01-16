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В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении - РИА Новости, 16.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845067932.html
В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении
В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении - РИА Новости, 16.01.2023
В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении
Украинские войска намерены "уничтожить" Артемовск в ДНР в случае отступления из города, рассказал РИА Новости житель села Опытное Артемовского района в ДНР... РИА Новости, 16.01.2023
2023-01-16T03:13
2023-01-16T04:10
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
киев
россия
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ШАХТЕРСК (ДНР), 16 янв — РИА Новости. Украинские войска намерены "уничтожить" Артемовск в ДНР в случае отступления из города, рассказал РИА Новости житель села Опытное Артемовского района в ДНР Александр Щербин. "У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла (на улицу) и услышала от них фразу: "Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать". То есть у них уже был приказ…" — рассказал Щербин.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Операция российских войск по освобождению этого населенного пункта завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.Вчера президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.
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артемовск
донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия
03:13 16.01.2023 (обновлено: 04:10 16.01.2023)
 
В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении

Житель Опытного Щербин заявил, что ВСУ намерены уничтожить Артемовск при отступлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ШАХТЕРСК (ДНР), 16 янв — РИА Новости. Украинские войска намерены "уничтожить" Артемовск в ДНР в случае отступления из города, рассказал РИА Новости житель села Опытное Артемовского района в ДНР Александр Щербин.
"У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла (на улицу) и услышала от них фразу: "Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать". То есть у них уже был приказ…" — рассказал Щербин.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Операция российских войск по освобождению этого населенного пункта завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.
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Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.
Вчера президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевРоссия
 
 
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