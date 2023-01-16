https://ria.ru/20230116/artemovsk-1845067932.html

В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении

В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении - РИА Новости, 16.01.2023

В Опытном заявили о планах Киева "уничтожить" Артемовск при отступлении

Украинские войска намерены "уничтожить" Артемовск в ДНР в случае отступления из города, рассказал РИА Новости житель села Опытное Артемовского района в ДНР... РИА Новости, 16.01.2023

2023-01-16T03:13

2023-01-16T03:13

2023-01-16T04:10

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

киев

россия

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ШАХТЕРСК (ДНР), 16 янв — РИА Новости. Украинские войска намерены "уничтожить" Артемовск в ДНР в случае отступления из города, рассказал РИА Новости житель села Опытное Артемовского района в ДНР Александр Щербин. "У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла (на улицу) и услышала от них фразу: "Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать". То есть у них уже был приказ…" — рассказал Щербин.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.Приблизительно в 10 километрах от Артемовска находится Соледар. Операция российских войск по освобождению этого населенного пункта завершилась вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.Как рассказали в российском оборонном ведомстве, освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заблокировать и взять войска противника в котел.Вчера президент Владимир Путин сообщил о положительной динамике спецоперации на Украине и отметил, что она развивается в рамках плана Министерства обороны России и Генерального штаба.

https://ria.ru/20230114/soledar-1844898000.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

россия

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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, киев, россия