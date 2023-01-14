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Житель поселка в ДНР рассказал, как украинские военные ранили его отца - РИА Новости, 14.01.2023
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https://ria.ru/20230114/zhitel-1844873082.html
Житель поселка в ДНР рассказал, как украинские военные ранили его отца
Житель поселка в ДНР рассказал, как украинские военные ранили его отца - РИА Новости, 14.01.2023
Житель поселка в ДНР рассказал, как украинские военные ранили его отца
Житель посёлка Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что украинские военные, когда занимали населённый пункт, считали всех... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:18
2023-01-14T19:25
специальная военная операция на украине
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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Житель посёлка Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что украинские военные, когда занимали населённый пункт, считали всех местных сепаратистами, а его отцу прострелили колено. "Они к нам вломились в дом, решили сделать огневые точки… Они на втором и третьем этаже пулеметные точки сделали. Они отстреливались, это было перед освобождением, потому что их уже русские ребята поджимали", - вспоминает Щербин. Мужчина рассказал, что на лестничной площадке подъезда украинские военные выстрелили в его отца. "Вечер, тихо, отец просто вышел в коридор… Слышим, два выстрела: первый, правда, промазал, а второй ему прямо в колено. Отец ему кричит: "Я гражданский, зачем вы стреляете?". А он просто переступил через него и пошел на выход. Он даже не помог отцу. Благо, пуля навылет прошла. Мы его перевязали, а 27 числа уже ребята (русские) пришли, и мы эвакуировались", - рассказал он. Мужчина также поведал, как к оставшимся жителям поселка относились украинские военные. По его словам, всех неэвакуировавшихся на территорию Украины считали сепаратистами. "ВСУшник пьяный с автоматом к нам подходил, и сразу первый вопрос, почему мы не уехали. А я ему говорю: "А куда уезжать? У меня мать на инвалидном кресле. Мы дом бросать не хотим". А он сразу же: "Значит, вы сепары, русские, значит, вас тут убивать надо", - рассказал Щербин. ВС РФ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Опытное в ДНР 18 ноября.
https://ria.ru/20230113/naemniki-1844559191.html
https://ria.ru/20230114/naemniki-1844833209.html
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"Вас убивать надо" – беженец об отношении ВСУ к жителям поселка Опытное
Житель поселка Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что украинские военные, когда занимали населенный пункт, считали всех местных сепаратистами, а его отцу прострелили колено.
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
17:18 14.01.2023 (обновлено: 19:25 14.01.2023)
 
Житель поселка в ДНР рассказал, как украинские военные ранили его отца

Житель поселка в ДНР рассказал, как украинские военные прострелили колено его отцу

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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Житель посёлка Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что украинские военные, когда занимали населённый пункт, считали всех местных сепаратистами, а его отцу прострелили колено.
"Они к нам вломились в дом, решили сделать огневые точки… Они на втором и третьем этаже пулеметные точки сделали. Они отстреливались, это было перед освобождением, потому что их уже русские ребята поджимали", - вспоминает Щербин.
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Мужчина рассказал, что на лестничной площадке подъезда украинские военные выстрелили в его отца.
"Вечер, тихо, отец просто вышел в коридор… Слышим, два выстрела: первый, правда, промазал, а второй ему прямо в колено. Отец ему кричит: "Я гражданский, зачем вы стреляете?". А он просто переступил через него и пошел на выход. Он даже не помог отцу. Благо, пуля навылет прошла. Мы его перевязали, а 27 числа уже ребята (русские) пришли, и мы эвакуировались", - рассказал он.
Мужчина также поведал, как к оставшимся жителям поселка относились украинские военные. По его словам, всех неэвакуировавшихся на территорию Украины считали сепаратистами.
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"ВСУшник пьяный с автоматом к нам подходил, и сразу первый вопрос, почему мы не уехали. А я ему говорю: "А куда уезжать? У меня мать на инвалидном кресле. Мы дом бросать не хотим". А он сразу же: "Значит, вы сепары, русские, значит, вас тут убивать надо", - рассказал Щербин.
ВС РФ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Опытное в ДНР 18 ноября.
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