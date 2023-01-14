https://ria.ru/20230114/zhitel-1844873082.html

Житель поселка в ДНР рассказал, как украинские военные ранили его отца

Житель поселка в ДНР рассказал, как украинские военные ранили его отца - РИА Новости, 14.01.2023

Житель поселка в ДНР рассказал, как украинские военные ранили его отца

Житель посёлка Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что украинские военные, когда занимали населённый пункт, считали всех... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:18

2023-01-14T17:18

2023-01-14T19:25

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ШАХТЕРСК (ДНР), 14 янв - РИА Новости. Житель посёлка Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что украинские военные, когда занимали населённый пункт, считали всех местных сепаратистами, а его отцу прострелили колено. "Они к нам вломились в дом, решили сделать огневые точки… Они на втором и третьем этаже пулеметные точки сделали. Они отстреливались, это было перед освобождением, потому что их уже русские ребята поджимали", - вспоминает Щербин. Мужчина рассказал, что на лестничной площадке подъезда украинские военные выстрелили в его отца. "Вечер, тихо, отец просто вышел в коридор… Слышим, два выстрела: первый, правда, промазал, а второй ему прямо в колено. Отец ему кричит: "Я гражданский, зачем вы стреляете?". А он просто переступил через него и пошел на выход. Он даже не помог отцу. Благо, пуля навылет прошла. Мы его перевязали, а 27 числа уже ребята (русские) пришли, и мы эвакуировались", - рассказал он. Мужчина также поведал, как к оставшимся жителям поселка относились украинские военные. По его словам, всех неэвакуировавшихся на территорию Украины считали сепаратистами. "ВСУшник пьяный с автоматом к нам подходил, и сразу первый вопрос, почему мы не уехали. А я ему говорю: "А куда уезжать? У меня мать на инвалидном кресле. Мы дом бросать не хотим". А он сразу же: "Значит, вы сепары, русские, значит, вас тут убивать надо", - рассказал Щербин. ВС РФ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Опытное в ДНР 18 ноября.

https://ria.ru/20230113/naemniki-1844559191.html

https://ria.ru/20230114/naemniki-1844833209.html

https://ria.ru/20230114/opytnoe-1844811066.html

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"Вас убивать надо" – беженец об отношении ВСУ к жителям поселка Опытное Житель поселка Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что украинские военные, когда занимали населенный пункт, считали всех местных сепаратистами, а его отцу прострелили колено. 2023-01-14T17:18 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф