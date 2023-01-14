https://ria.ru/20230114/zaporozhe-1844791889.html

Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 14.01.2023

Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области

Воздушная тревога объявлена в субботу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T07:36

2023-01-14T07:36

2023-01-14T07:36

специальная военная операция на украине

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запорожская область

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230114/dnr-1844784020.html

киев

украина

запорожская область

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в мире, киев, украина, запорожская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф