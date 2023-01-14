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Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области - РИА Новости, 14.01.2023
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушная тревога объявлена в субботу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T07:36
2023-01-14T07:36
2023-01-14T07:36
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Запорожская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
Воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области
Воздушная тревога объявлена в субботу в подконтрольной Киеву части Запорожской области