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В Японии автомобиль протаранил ресторан, один человек погиб - РИА Новости, 14.01.2023
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В Японии автомобиль протаранил ресторан, один человек погиб
В Японии автомобиль протаранил ресторан, один человек погиб - РИА Новости, 14.01.2023
В Японии автомобиль протаранил ресторан, один человек погиб
Автомобиль в японской префектуре Окаяма протаранил первый этаж ресторана, водитель погиб, пострадали еще три человека, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T08:13
2023-01-14T08:43
в мире
япония
окаяма (префектура)
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Автомобиль в японской префектуре Окаяма протаранил первый этаж ресторана, водитель погиб, пострадали еще три человека, сообщил телеканал NHK. Автомобиль протаранил первый этаж ресторана. Водитель 22-х лет без сознания был направлен в больницу, но спасти его не удалось. В момент происшествия в ресторане находились около 10 человек посетителей и сотрудников. Двое взрослых и ребенок получили ранения. Полиция изучает причины происшедшего.
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в мире, япония, окаяма (префектура)
В мире, Япония, Окаяма (префектура)
08:13 14.01.2023 (обновлено: 08:43 14.01.2023)
 
В Японии автомобиль протаранил ресторан, один человек погиб

NHK: в Японии автомобиль протаранил ресторан, один человек погиб, трое получили ранения

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Автомобиль в японской префектуре Окаяма протаранил первый этаж ресторана, водитель погиб, пострадали еще три человека, сообщил телеканал NHK.
Автомобиль протаранил первый этаж ресторана. Водитель 22-х лет без сознания был направлен в больницу, но спасти его не удалось. В момент происшествия в ресторане находились около 10 человек посетителей и сотрудников. Двое взрослых и ребенок получили ранения.
Полиция изучает причины происшедшего.
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