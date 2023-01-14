https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844794765.html

В Японии автомобиль протаранил ресторан, один человек погиб

В Японии автомобиль протаранил ресторан, один человек погиб - РИА Новости, 14.01.2023

В Японии автомобиль протаранил ресторан, один человек погиб

Автомобиль в японской префектуре Окаяма протаранил первый этаж ресторана, водитель погиб, пострадали еще три человека, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T08:13

2023-01-14T08:13

2023-01-14T08:43

в мире

япония

окаяма (префектура)

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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Автомобиль в японской префектуре Окаяма протаранил первый этаж ресторана, водитель погиб, пострадали еще три человека, сообщил телеканал NHK. Автомобиль протаранил первый этаж ресторана. Водитель 22-х лет без сознания был направлен в больницу, но спасти его не удалось. В момент происшествия в ресторане находились около 10 человек посетителей и сотрудников. Двое взрослых и ребенок получили ранения. Полиция изучает причины происшедшего.

https://ria.ru/20230113/davka-1844754862.html

япония

окаяма (префектура)

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в мире, япония, окаяма (префектура)