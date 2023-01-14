https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844741676.html

Россия уничтожит соседа одним "Сарматом": названа новая цель Москвы

Россия уничтожит соседа одним "Сарматом": названа новая цель Москвы - РИА Новости, 14.01.2023

Россия уничтожит соседа одним "Сарматом": названа новая цель Москвы

"Если Россия проиграет на Украине, то она может ударить по Японии". Это не очередной бред киевских властей, а слова одного из японских экспертов по... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T08:00

2023-01-14T08:00

2023-01-14T08:02

авторы

япония

россия

сша

нато

владимир путин

синдзо абэ

фумио кисида

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"Если Россия проиграет на Украине, то она может ударить по Японии". Это не очередной бред киевских властей, а слова одного из японских экспертов по безопасности. Причем статья в Shukan Gendai с этой цитатой неслучайно появилась накануне визита японского премьера в США.Встреча Фумио Кисиды и Джо Байдена — не просто очередной американо-японский саммит: во время него будет зафиксировано принципиальное усиление военного альянса двух стран с акцентом на новую роль Японии в Индо-Тихоокеанском регионе, что напрямую затрагивает и интересы России. Принятая в прошлом месяце стратегия национальной безопасности островной монархии, по сути, подводит черту под послевоенным статусом Японии как страны, полностью полагающейся на США в вопросах обеспечения своей безопасности: теперь Токио получает больше возможностей для усиления своих вооруженных сил, не отказываясь при этом и от американской поддержки и "ядерного зонтика".Цели американцев понятны — они выстраивают глобальную коалицию против Китая, в которой Япония в силу географического положения и истории занимает ключевое место. Одних американских баз недостаточно: нужна не просто сильная японская армия, а армия, обладающая наступательным потенциалом (формально все еще ограниченным конституцией), и мощная военная промышленность. Не все японцы будут делать сами, но им помогут англосаксы. Вместе с Британией создадут истребитель нового поколения, а у Штатов закупят баллистические ракеты на десятки (если не сотни) миллиардов долларов. Хотя Япония и не горит желанием быть пешкой в американо-китайском противостоянии, она не имеет настоящей свободы маневра, поэтому усиление собственных вооруженных сил рассматривается в Токио как шаг в сторону укрепления ее веса в военном союзе со Штатами. Пока что в нем Япония остается не только младшим партнером (как та же Европа в рамках НАТО), но и крайне зависимым клиентом — и это притом что все последние годы в Токио не скрывали своего желания стать более самостоятельными. В том числе и потому, что не слишком уверены в надежности США в долгосрочной перспективе: а что будет, если лет через 20 Штаты, проиграв противостояние с Китаем в регионе, начнут отходить из него?Одним из ключевых направлений продвижения к большей самостоятельности для Токио всегда были отношения с Москвой: полноценное развитие японо-российских отношений позволило бы японцам слезть с крючка территориальных споров — вопроса о "северных территориях", на которые претендует наш сосед. Вашингтон, еще в 50-е годы блокировавший урегулирование этой проблемы, все последующие десятилетия умело зацикливал японцев на претензиях к России, а все попытки Токио договориться с Москвой заканчивались ничем — во многом благодаря американцам.Так было и в последний раз, когда несколько лет назад тогдашний премьер Синдзо Абэ решительно взялся за курильский вопрос. Первое время даже казалось, что, согласившись на условия московской декларации 1956 года (два меньших острова из четырех), Токио действительно сможет воспользоваться историческим шансом, то есть серьезным настроем Владимира Путина. Но в итоге Абэ не хватило решимости — и, самое главное, Токио не смог ответить Москве на вопросы о невключении Хабомаи и Шикотана в сферу действия японо-американского оборонного пакта. После чего у Москвы пропало желание рассматривать различные варианты их передачи (в фактическое пользование, без отказа от российского суверенитета или в совместное управление).Потом Абэ ушел в отставку, началась спецоперация на Украине... А прошлым летом Синдзо Абэ застрелили — и Япония потеряла даже теоретическую возможность решения вопроса "северных территорий". И хотя в новой стратегии национальной безопасности говорится о стремлении к заключению мирного договора с Россией, шансов на это в обозримой перспективе просто нет. Тем более в этой же стратегии сказано, что "действия России вызывают серьезную обеспокоенность" — причем не только из-за Украины, но и вследствие укрепления стратегического сотрудничества с Китаем. А политику Пекина в Токио называют "самым большим стратегическим вызовом" в сфере региональной и глобальной безопасности, то есть повторяют американские формулировки.Получается, что Россия уже не партнер (пусть и с нерешенными вопросами), а друг потенциального главного врага (Китай так пока еще не называют, но именно к этому толкают американцы). Понимают ли в Токио, что сами загнали себя в стратегический тупик? Что никакое усиление японской армии не даст Японии чувства безопасности в ситуации, когда большинство ее соседей (Китай, Россия, КНДР — все ядерные державы) рассматриваются как угрозы и вызовы, при этом главный гарант японской безопасности, США, взяли четкий курс на конфронтацию с ними?Конечно, понимают — именно поэтому проамериканские силы в японской элите всячески демонизируют Россию. Чтобы сограждане не задавали лишних вопросов о правильности курса, нужно напоминать им о русской угрозе. Как и сделали в Shukan Gendai в статье "Может ли Япония стать мишенью? Последний козырь Путина слишком опасен — дьявольское ядерное оружие "Сармат". Именно там приводятся эти слова почетного профессора университета Цукуба Ицуро Накамура:"Новую МБР "Сармат", исследования и разработка которой велись с 2018 года, наконец-то развернули в Восточной Сибири. Российские власти давно заявляют, что островная Япония может быть уничтожена одним выстрелом. Они не стали бы так говорить, будь это просто угроза. Предполагается, что это оружие может быть использовано против Японии. <...> Вполне возможно, что загнанный в результате неудачной операции на Украине в угол Путин, не опасаясь возмездия США, ударит по Японии "Сарматом", чтобы продемонстрировать хотя бы какое-то достижение".Еще профессор очень опасается наступления на Киев, потому что именно после него может последовать удар по Японии:"Японский народ не должен вести себя так, как будто эта проблема его не касается. Еще одна попытка взять украинскую столицу — это последняя и самая крупная операция. На кон поставлен престиж России. Если Кремль снова потерпит неудачу, гнев президента Путина может быть направлен на Японию".Если вы сомневаетесь во вменяемости профессора, то вот вам самый убийственный аргумент:"На самом деле источник в ФСБ сообщил, что Москва действительно планировала нападение на Японию за шесть месяцев до начала спецоперации на Украине. Информация, раскрытая этим человеком, заключается в том, что Россия довольно серьезно готовилась к локальному военному конфликту с Японией. <...> Руководитель издания Bellingcat* Христо Грозев признал эти данные достоверными. <...>Если ситуация на Украине значительно ухудшится, существует реальный риск того, что сценарий нападения на Японию вновь всплывет в сознании президента Путина".Ну теперь все понятно: Россия изначально готовилась напасть на Японию, вот и сам Христо Грозев это подтверждает! И если сейчас с Украиной ничего не получится, то Путин снова вспомнит про отложенный сценарий удара по японцам.Да, все верно: Путин хотел повоевать с Японией, но просто не знал, как сделать так, чтобы все ограничилось "локальным конфликтом" (учитывая американо-японский договор), поэтому в следующий раз он просто ударит ядерным "Сарматом", чтобы никакой Японии больше не было.Весь этот бред выгоден только тем, кто уже применял ядерное оружие — и как раз против Японии. И до сих пор уверен в том, что контролирует как японские элиты, так и японское массовое сознание, скармливая ему страшные сказки про ядерную путинскую угрозу островной монархии. Чтобы держать Японию в строю против Китая и России уже не только в качестве щита, но и сделав из нее копье. И управлять этим оружием будут не в Токио — как бы там ни тешили себя иллюзиями о большей автономии, в геополитику играют без них и за их счет.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230111/ssha-1844036162.html

https://ria.ru/20230109/yaponiya-1843561707.html

https://ria.ru/20230112/yaponiya-1844284588.html

https://ria.ru/20221204/avangard-1836207774.html

https://ria.ru/20230109/kosmos-1843574818.html

https://ria.ru/20230113/mentalitet-1844573910.html

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авторы, япония, россия, сша, нато, владимир путин, синдзо абэ, фумио кисида, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)