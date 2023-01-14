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СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области и Одессе
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области и Одессе - РИА Новости, 14.01.2023
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области и Одессе
Новая серия взрывов прогремела в Одессе и Винницкой области Украины, сообщает в Telegram-канале украинское издание "Суспильне". РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T16:35
2023-01-14T16:35
2023-01-14T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
винницкая область
украина
одесса
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Одессе и Винницкой области Украины, сообщает в Telegram-канале украинское издание "Суспильне".Еще один взрыв прогремел в Одессе, следует из другого сообщения.Позже издание написало о взрывах в Харькове, Ивано-Франковской области и в Днепропетровске, а также о работе систем ПВО во Львовской области.По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Местные СМИ с раннего утра сообщают о взрывах в разных городах: Киеве, Харькове, Буче, Очакове, на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области. По информации компании "Укрэнерго", получили повреждения объекты инфраструктуры, но какие именно и сколько их, не уточняется. В Харькове обесточено большинство районов, остановилось метро.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, винницкая область, украина, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Винницкая область, Украина, Одесса, Вооруженные силы РФ
16:35 14.01.2023 (обновлено: 17:26 14.01.2023)
СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области и Одессе
Суспильне: в Винницкой области и Одессе прогремела серия взрывов
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
Новая серия взрывов прогремела в Одессе и Винницкой области Украины, сообщает в Telegram-канале украинское издание "Суспильне"
.
"На Винничине слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.
Еще один взрыв прогремел в Одессе, следует из другого сообщения.
Позже издание написало о взрывах в Харькове, Ивано-Франковской области и в Днепропетровске, а также о работе систем ПВО во Львовской области.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Местные СМИ с раннего утра сообщают о взрывах в разных городах: Киеве, Харькове, Буче, Очакове, на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области. По информации компании "Укрэнерго", получили повреждения объекты инфраструктуры, но какие именно и сколько их, не уточняется. В Харькове обесточено большинство районов, остановилось метро.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине
. Как заявлял Владимир Путин
, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно