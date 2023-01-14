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СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области и Одессе

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области и Одессе - РИА Новости, 14.01.2023

СМИ сообщили о взрывах в Винницкой области и Одессе

Новая серия взрывов прогремела в Одессе и Винницкой области Украины, сообщает в Telegram-канале украинское издание "Суспильне". РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T16:35

2023-01-14T16:35

2023-01-14T17:26

специальная военная операция на украине

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денис шмыгаль

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одесса

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Одессе и Винницкой области Украины, сообщает в Telegram-канале украинское издание "Суспильне".Еще один взрыв прогремел в Одессе, следует из другого сообщения.Позже издание написало о взрывах в Харькове, Ивано-Франковской области и в Днепропетровске, а также о работе систем ПВО во Львовской области.По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Местные СМИ с раннего утра сообщают о взрывах в разных городах: Киеве, Харькове, Буче, Очакове, на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области. По информации компании "Укрэнерго", получили повреждения объекты инфраструктуры, но какие именно и сколько их, не уточняется. В Харькове обесточено большинство районов, остановилось метро.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

винницкая область

украина

одесса

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, винницкая область, украина, одесса, вооруженные силы рф