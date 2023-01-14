https://ria.ru/20230114/vsu-1844838234.html

ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении

ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.01.2023

ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении

Штурмовые отряды и подразделения ВДВ на Донецком направлении развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР, уничтожив более 70 украинских военных... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:50

2023-01-14T14:50

2023-01-14T14:59

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Штурмовые отряды и подразделения ВДВ на Донецком направлении развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР, уничтожив более 70 украинских военных и 10 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль Донецкой народной республики. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика