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ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении
ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 14.01.2023
ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении
Штурмовые отряды и подразделения ВДВ на Донецком направлении развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР, уничтожив более 70 украинских военных... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:50
2023-01-14T14:59
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Штурмовые отряды и подразделения ВДВ на Донецком направлении развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР, уничтожив более 70 украинских военных и 10 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль Донецкой народной республики. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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россия
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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика
14:50 14.01.2023 (обновлено: 14:59 14.01.2023)
 
ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении штурмовые отряды ВДВ уничтожили более 70 военных ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОбучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Штурмовые отряды и подразделения ВДВ на Донецком направлении развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР, уничтожив более 70 украинских военных и 10 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль Донецкой народной республики. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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