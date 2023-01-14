https://ria.ru/20230114/vengriya-1844913994.html

Почти две трети венгров обвиняют ЕС в двойных стандартах, показал опрос

Почти две трети венгров обвиняют ЕС в двойных стандартах, показал опрос - РИА Новости, 14.01.2023

Почти две трети венгров обвиняют ЕС в двойных стандартах, показал опрос

Почти три четверти венгров не согласны с решением Еврокомиссии заморозить причитающиеся Будапешту средства из фондов Евросоюза, 64% обвиняют ЕС в двойных... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T23:21

2023-01-14T23:21

2023-01-14T23:21

в мире

виктор орбан

петер сийярто

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будапешт

киев

евросоюз

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. Почти три четверти венгров не согласны с решением Еврокомиссии заморозить причитающиеся Будапешту средства из фондов Евросоюза, 64% обвиняют ЕС в двойных стандартах, свидетельствуют результаты исследования венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg. Как следует из опубликованных результатов опроса, 74% опрошенных "скорее против" решения Евросоюза удержать средства, причитающиеся Венгрии, 24% "скорее поддерживают" такое решение, еще 2% затруднились с ответом. При этом 64% респондентов считают, что "в Евросоюзе существуют двойные стандарты по отношению к Венгрии и другим странам-членам", 32% так не считают, 4% не дали ответа. Среди опрошенных 60% выразили мнение, что, замораживая венгерские средства, ЕС хочет таким образом "наказать страну", 36% считают, что ЕС "пытается достичь соглашения, компромисса", 4% не ответили. Исследование проводилось методом телефонных опросов среди 1000 совершеннолетних граждан Венгрии в январе 2023 года, данные о погрешности не приводятся. Ранее издание Politico сообщило, что страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву. Европейские государства также одобрили план по выделению Венгрии 5,8 миллиарда евро из средств, выделяемых странам Евросоюза на восстановление после пандемии коронавируса, при условии, что Будапешт завершит 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции перед получением этих средств. Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжала блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Венгрии в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако Будапешт не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.

https://ria.ru/20230113/vengriya-1844645513.html

https://ria.ru/20230112/vengriya-1844407263.html

https://ria.ru/20230107/model-1843424730.html

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в мире, виктор орбан, петер сийярто, венгрия, будапешт, киев, евросоюз, еврокомиссия