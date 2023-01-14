https://ria.ru/20230114/usa-1844810530.html

Госдеп усиливает вмешательство США в дела России, заявил Пискарев

Госдеп усиливает вмешательство США в дела России, заявил Пискарев - РИА Новости, 14.01.2023

Госдеп усиливает вмешательство США в дела России, заявил Пискарев

Новой якобы правозащитной инициативой госдепа маховик вмешательства США во внутренние дела России набирает обороты, заявил председатель комиссии Госдумы по... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:05

2023-01-14T11:05

2023-01-14T11:05

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василий пискарев

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новой якобы правозащитной инициативой госдепа маховик вмешательства США во внутренние дела России набирает обороты, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "Госдепартамент США объявил о запуске новой инициативы в защиту якобы политзаключенных под девизом "БезЗаконныхОснований"... Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм, а также современных нацистов и агентов иностранного влияния теперь, по сути, объявлено на официальном уровне", - приводятся слова Пискарева в официальном телеграм-канале пресс-службы комиссии. Как отметил парламентарий, к активистам по всему миру, а также и из России "обещана поддержка со стороны американских посольств и некоммерческих организаций в политической и правозащитной деятельности в интересах США". При этом, считает Пискарев, Вашингтон свою шумную риторику обесценил приговорами участников протестов у Капитолия, "объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы".

https://ria.ru/20230110/karty-1843809886.html

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в мире, василий пискарев, сша, россия, вашингтон (штат), госдума рф, государственный департамент сша