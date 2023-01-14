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Госдеп усиливает вмешательство США в дела России, заявил Пискарев - РИА Новости, 14.01.2023
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Госдеп усиливает вмешательство США в дела России, заявил Пискарев
Госдеп усиливает вмешательство США в дела России, заявил Пискарев - РИА Новости, 14.01.2023
Госдеп усиливает вмешательство США в дела России, заявил Пискарев
Новой якобы правозащитной инициативой госдепа маховик вмешательства США во внутренние дела России набирает обороты, заявил председатель комиссии Госдумы по... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:05
2023-01-14T11:05
в мире
василий пискарев
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госдума рф
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новой якобы правозащитной инициативой госдепа маховик вмешательства США во внутренние дела России набирает обороты, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. "Госдепартамент США объявил о запуске новой инициативы в защиту якобы политзаключенных под девизом "БезЗаконныхОснований"... Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм, а также современных нацистов и агентов иностранного влияния теперь, по сути, объявлено на официальном уровне", - приводятся слова Пискарева в официальном телеграм-канале пресс-службы комиссии. Как отметил парламентарий, к активистам по всему миру, а также и из России "обещана поддержка со стороны американских посольств и некоммерческих организаций в политической и правозащитной деятельности в интересах США". При этом, считает Пискарев, Вашингтон свою шумную риторику обесценил приговорами участников протестов у Капитолия, "объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы".
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в мире, василий пискарев, сша, россия, вашингтон (штат), госдума рф, государственный департамент сша
В мире, Василий Пискарев, США, Россия, Вашингтон (штат), Госдума РФ, Государственный департамент США
11:05 14.01.2023
 
Госдеп усиливает вмешательство США в дела России, заявил Пискарев

Пискарев: новая инициатива Госдепа усиливает вмешательство США в дела России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Новой якобы правозащитной инициативой госдепа маховик вмешательства США во внутренние дела России набирает обороты, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Госдепартамент США объявил о запуске новой инициативы в защиту якобы политзаключенных под девизом "БезЗаконныхОснований"... Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм, а также современных нацистов и агентов иностранного влияния теперь, по сути, объявлено на официальном уровне", - приводятся слова Пискарева в официальном телеграм-канале пресс-службы комиссии.
Как отметил парламентарий, к активистам по всему миру, а также и из России "обещана поддержка со стороны американских посольств и некоммерческих организаций в политической и правозащитной деятельности в интересах США". При этом, считает Пискарев, Вашингтон свою шумную риторику обесценил приговорами участников протестов у Капитолия, "объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы".
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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Правительство поддержало признание карт, оспаривающих границы, экстремизмом
 
В миреВасилий ПискаревСШАРоссияВашингтон (штат)Госдума РФГосударственный департамент США
 
 
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