https://ria.ru/20230114/ukraina-1844871999.html
Еще в двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Еще в двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 14.01.2023
Еще в двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в Винницкой и Черкасской областях Украины, сообщили в облэнерго регионов. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:10
2023-01-14T17:10
2023-01-14T17:19
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
безопасность
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Винницкой и Черкасской областях Украины, сообщили в облэнерго регионов."Винницаоблэнерго" сообщила об отключениях на своей странице в соцсети, объяснив такую меру "изменениями в балансе генерации и потребления" в результате ракетного удара по объектам энергетики.Об аналогичной мере сообщили в соседней Черкасской области. "Черкассыоблэнерго" на своей странице в соцсети предупредило жителей о введении специальных графиков аварийных отключений, которые затрагивают потребителей всех групп и вводятся и отменяются без предупреждения.В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и других областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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черкасская область, украина, безопасность, в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Безопасность, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ
17:10 14.01.2023 (обновлено: 17:19 14.01.2023)
Еще в двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Винницкой и Черкасской областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Винницкой и Черкасской областях Украины, сообщили в облэнерго регионов.
"Винницаоблэнерго" сообщила об отключениях на своей странице в соцсети, объяснив такую меру "изменениями в балансе генерации и потребления" в результате ракетного удара по объектам энергетики.
Об аналогичной мере сообщили в соседней Черкасской области. "Черкассыоблэнерго" на своей странице в соцсети предупредило жителей о введении специальных графиков аварийных отключений, которые затрагивают потребителей всех групп и вводятся и отменяются без предупреждения.
В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и других областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.