https://ria.ru/20230114/ukraina-1844871999.html

Еще в двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Еще в двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 14.01.2023

Еще в двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии введены в Винницкой и Черкасской областях Украины, сообщили в облэнерго регионов. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:10

2023-01-14T17:10

2023-01-14T17:19

специальная военная операция на украине

черкасская область

украина

безопасность

в мире

жкх

денис шмыгаль

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/23/1530172396_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f0792e45731381de8c3bc287eb3f968e.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Винницкой и Черкасской областях Украины, сообщили в облэнерго регионов."Винницаоблэнерго" сообщила об отключениях на своей странице в соцсети, объяснив такую меру "изменениями в балансе генерации и потребления" в результате ракетного удара по объектам энергетики.Об аналогичной мере сообщили в соседней Черкасской области. "Черкассыоблэнерго" на своей странице в соцсети предупредило жителей о введении специальных графиков аварийных отключений, которые затрагивают потребителей всех групп и вводятся и отменяются без предупреждения.В субботу днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, после чего местные СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и других областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

https://ria.ru/20230114/vzryvy-1844872397.html

черкасская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкасская область, украина, безопасность, в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф