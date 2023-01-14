https://ria.ru/20230114/ukraina-1844812708.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T11:22

2023-01-14T11:22

2023-01-14T11:23

специальная военная операция на украине

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черкасская область

украина

полтавская область

сумская область

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 10.05 (11.05 мск). Ранее в субботу тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях, на данный момент она продолжается.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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полтавская область

сумская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, черкасская область, украина, полтавская область, сумская область