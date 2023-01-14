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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844812708.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T11:22
2023-01-14T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
полтавская область
сумская область
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 10.05 (11.05 мск). Ранее в субботу тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях, на данный момент она продолжается.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
черкасская область
украина
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в мире, черкасская область, украина, полтавская область, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Полтавская область, Сумская область
11:22 14.01.2023 (обновлено: 11:23 14.01.2023)
 
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти сообщили о воздушной тревоге в Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины

CC BY-SA 4.0 / Lyudmyla Larioshyna / В парке веснойСквер Богдана Хмельницкого в Черкассах
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Lyudmyla Larioshyna / В парке весной
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, тревога была объявлена в областях в 10.05 (11.05 мск).
Ранее в субботу тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях, на данный момент она продолжается.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркасская областьУкраинаПолтавская областьСумская область
 
 
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