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Власти Турции намерены продвигать идею "локальных перемирий" на Украине - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/turtsiya-1844873694.html
Власти Турции намерены продвигать идею "локальных перемирий" на Украине
Власти Турции намерены продвигать идею "локальных перемирий" на Украине - РИА Новости, 14.01.2023
Власти Турции намерены продвигать идею "локальных перемирий" на Украине
Турция планирует продвигать идею локальных перемирий на Украине, пишет газета Hurriyet со ссылкой на официального представителя президента республики Ибрагима... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T17:19
2023-01-14T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
турция
украина
ибрагим калын
владимир зеленский
киев
большая двадцатка
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СТАМБУЛ, 14 янв — РИА Новости. Турция планирует продвигать идею локальных перемирий на Украине, пишет газета Hurriyet со ссылкой на официального представителя президента республики Ибрагима Калына."Турция намерена продвигать идею локальных перемирий и небольших локальных мер по деэскалации", — заявил он.По мнению чиновника, ни одна из сторон не может выиграть в конфликте. При этом Калын считает маловероятным заключение всеобъемлющей мирной сделки в ближайшие месяцы.На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, что Анкара поддерживает состоящий из десяти пунктов план Владимира Зеленского по урегулированию кризиса. Украинский лидер озвучил его во время саммита G20 в середине ноября прошлого года. В российском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, отметили, что не согласны с позиций Турции, Москва не раз сообщала о неприемлемости этого проекта. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.Москва при этом неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/turtsiya-1844157805.html
https://ria.ru/20230111/oproverzhenie-1844133816.html
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в мире, турция, украина, ибрагим калын, владимир зеленский, киев, большая двадцатка, мевлют чавушоглу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Ибрагим Калын, Владимир Зеленский, Киев, Большая двадцатка, Мевлют Чавушоглу
17:19 14.01.2023 (обновлено: 18:16 14.01.2023)
 
Власти Турции намерены продвигать идею "локальных перемирий" на Украине

Представитель Эрдогана Калын: Турция будет продвигать идею локальных перемирий на Украине

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 янв — РИА Новости. Турция планирует продвигать идею локальных перемирий на Украине, пишет газета Hurriyet со ссылкой на официального представителя президента республики Ибрагима Калына.
"Турция намерена продвигать идею локальных перемирий и небольших локальных мер по деэскалации", — заявил он.
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По мнению чиновника, ни одна из сторон не может выиграть в конфликте. При этом Калын считает маловероятным заключение всеобъемлющей мирной сделки в ближайшие месяцы.
На прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, что Анкара поддерживает состоящий из десяти пунктов план Владимира Зеленского по урегулированию кризиса. Украинский лидер озвучил его во время саммита G20 в середине ноября прошлого года.
В российском внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь, отметили, что не согласны с позиций Турции, Москва не раз сообщала о неприемлемости этого проекта. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.
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Москва при этом неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияУкраинаИбрагим КалынВладимир ЗеленскийКиевБольшая двадцаткаМевлют Чавушоглу
 
 
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