https://ria.ru/20230114/turkmeniya-1844788400.html
Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ
Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2023
Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ
Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ), сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T06:05
2023-01-14T06:05
2023-01-14T06:12
экономика
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сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 14 янв - РИА Новости. Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ), сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". О строительстве в стране "первого ПХГ для обеспечения запасов товарного газа" на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК. Он сообщил, что, "в соответствии с международной практикой для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, оснащения и строительства планируется привлечь международные консалтинговые компании". Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.
https://ria.ru/20221113/proekt-1831239747.html
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экономика, цены на нефть, сердар бердымухамедов , туркмения, россия, иран
Экономика, Цены на нефть, Сердар Бердымухамедов , Туркмения, Россия, Иран
06:05 14.01.2023 (обновлено: 06:12 14.01.2023)
Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ
"Нейтральный Туркменистан": Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа