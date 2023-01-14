https://ria.ru/20230114/turkmeniya-1844788400.html

Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ

Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2023

Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ

Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ), сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T06:05

2023-01-14T06:05

2023-01-14T06:12

экономика

цены на нефть

сердар бердымухамедов

туркмения

россия

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94341/05/943410552_0:342:2300:1636_1920x0_80_0_0_c99298d31440bcdc394a36fd9a40073f.jpg

АШХАБАД, 14 янв - РИА Новости. Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ), сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". О строительстве в стране "первого ПХГ для обес­печения запасов товарного газа" на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК. Он сообщил, что, "в соответствии с международной практикой для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, оснащения и строительства планируется привлечь международные консалтинговые компании". Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.

https://ria.ru/20221113/proekt-1831239747.html

туркмения

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, сердар бердымухамедов , туркмения, россия, иран