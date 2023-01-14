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Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2023
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Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ
Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2023
Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ
Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ), сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T06:05
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экономика
цены на нефть
сердар бердымухамедов
туркмения
россия
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АШХАБАД, 14 янв - РИА Новости. Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ), сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". О строительстве в стране "первого ПХГ для обес­печения запасов товарного газа" на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК. Он сообщил, что, "в соответствии с международной практикой для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, оснащения и строительства планируется привлечь международные консалтинговые компании". Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.
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экономика, цены на нефть, сердар бердымухамедов , туркмения, россия, иран
Экономика, Цены на нефть, Сердар Бердымухамедов , Туркмения, Россия, Иран
06:05 14.01.2023 (обновлено: 06:12 14.01.2023)
 
Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа, пишут СМИ

"Нейтральный Туркменистан": Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа

© Fotolia / michaklootwijkФлаг Туркмении
Флаг Туркмении - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Fotolia / michaklootwijk
Флаг Туркмении. Архивное фото
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АШХАБАД, 14 янв - РИА Новости. Туркмения построит первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ), сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
О строительстве в стране "первого ПХГ для обес­печения запасов товарного газа" на заседании правительства по видеосвязи рассказал вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК.
Он сообщил, что, "в соответствии с международной практикой для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, оснащения и строительства планируется привлечь международные консалтинговые компании".
"Заслушав отчёт, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность рационального и эффективного использования газовых ресурсов и необходимость принятия мер по дальнейшему наращиванию сотрудничества с надёжными зарубежными партнёрами", - подчеркивает "Нейтральный Туркменистан".
Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.
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ЭкономикаЦены на нефтьСердар БердымухамедовТуркменияРоссияИран
 
 
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