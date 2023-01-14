https://ria.ru/20230114/trevoga-1844844946.html
В шести областях Украины снова объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023
В шести областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь звучит в шести областях на севере, востоке и юге Украины: в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и части... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T15:23
2023-01-14T15:23
2023-01-14T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
одесская область
украина
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Воздушная тревога вновь звучит в шести областях на севере, востоке и юге Украины: в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и части Одесской области, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и части Одесской области, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Тревога была объявлена около 15.00 мск, свидетельствуют данные ресурса. Ранее в субботу тревога уже несколько раз объявлялась в разных регионах Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, одесская область, украина, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Киев
В шести областях Украины снова объявили воздушную тревогу
В шести областях на севере, востоке и юге Украины снова объявили воздушную тревогу