https://ria.ru/20230114/trevoga-1844809293.html
В Черниговской области объявили воздушную тревогу
В Черниговской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023
В Черниговской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:59
2023-01-14T10:59
2023-01-14T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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киев
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в области в 9.42 (10.42 мск). Несколькими минутами ранее тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844797473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Черниговской области объявили воздушную тревогу
В Черниговской области Украины объявили воздушную тревогу