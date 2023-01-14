https://ria.ru/20230114/trevoga-1844809293.html

В Черниговской области объявили воздушную тревогу

В Черниговской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023

В Черниговской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T10:59

2023-01-14T10:59

2023-01-14T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

черниговская область

киев

вооруженные силы рф

денис шмыгаль

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в области в 9.42 (10.42 мск). Несколькими минутами ранее тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230114/ukraina-1844797473.html

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черниговская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, черниговская область, киев, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский