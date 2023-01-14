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В Черниговской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230114/trevoga-1844809293.html
В Черниговской области объявили воздушную тревогу
В Черниговской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.01.2023
В Черниговской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T10:59
2023-01-14T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
киев
вооруженные силы рф
денис шмыгаль
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в области в 9.42 (10.42 мск). Несколькими минутами ранее тревога была объявлена в Киеве и Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230114/ukraina-1844797473.html
украина
черниговская область
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в мире, украина, черниговская область, киев, вооруженные силы рф, денис шмыгаль, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черниговская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
10:59 14.01.2023
 
В Черниговской области объявили воздушную тревогу

В Черниговской области Украины объявили воздушную тревогу

© Свято-Троїцький кафедральний соборСвято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
© Свято-Троїцький кафедральний собор
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Черниговской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, тревога была объявлена в области в 9.42 (10.42 мск).
Несколькими минутами ранее тревога была объявлена в Киеве и Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Полтава - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
Вчера, 08:54Специальная военная операция на Украине
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерниговская областьКиевВооруженные силы РФДенис ШмыгальВладимир Зеленский
 
 
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