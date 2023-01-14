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Украинские войска выпустили по Тарасовке три ракеты из HIMARS
Украинские войска выпустили по Тарасовке три ракеты из HIMARS - РИА Новости, 14.01.2023
Украинские войска выпустили по Тарасовке три ракеты из HIMARS
Украинские войска в 4.00 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Тарасовке, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T09:23
2023-01-14T09:23
2023-01-14T09:23
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска в 4.00 выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Тарасовке, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.00 по населенному пункту Тарасовка Троицкого района с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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в мире, сша, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , Украина
Украинские войска выпустили по Тарасовке три ракеты из HIMARS
Представительство ЛНР: украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Тарасовке