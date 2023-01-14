https://ria.ru/20230114/tailand-1844571707.html

Эксперты узнали, любят ли россияне играть в казино на отдыхе

Эксперты узнали, любят ли россияне играть в казино на отдыхе - РИА Новости, 14.01.2023

Эксперты узнали, любят ли россияне играть в казино на отдыхе

Эксперты узнали, заинтересуются ли россияне легальными казино в Таиланде, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T04:25

2023-01-14T04:25

2023-01-14T04:26

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ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, заинтересуются ли россияне легальными казино в Таиланде, сообщает АТОР."В Таиланде с прошлого года активно обсуждается возможность легализации казино, — рассказывают в ассоциации. — На днях прошли очередные заседания по этому вопросу. Итоговых решений пока не принято".По мнению экспертов, положительный вердикт от властей сделает туристический образ Королевства еще более привлекательным и подходящим путешественникам с любыми пожеланиями к отдыху.Но со стороны россиян массового спроса не будет, уверены эксперты. Например, во Вьетнаме казино разрешены уже давно, однако большинство соотечественников туда не ходят. Они, по словам туроператоров, предпочитают проводить отпуск на пляжах, в SPA-центрах, а также ездить на экскурсии и ходить по магазинам.При этом, если оплата фишек будет доступна через карты "Мир", игорные заведения Таиланда вполне могут пополниться заметным количеством посетителей из России, добавляют эксперты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, туристы, новости - туризм, таиланд, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых