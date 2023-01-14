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Эксперты узнали, любят ли россияне играть в казино на отдыхе - РИА Новости, 14.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230114/tailand-1844571707.html
Эксперты узнали, любят ли россияне играть в казино на отдыхе
Эксперты узнали, любят ли россияне играть в казино на отдыхе - РИА Новости, 14.01.2023
Эксперты узнали, любят ли россияне играть в казино на отдыхе
Эксперты узнали, заинтересуются ли россияне легальными казино в Таиланде, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T04:25
2023-01-14T04:26
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
таиланд
вьетнам
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, заинтересуются ли россияне легальными казино в Таиланде, сообщает АТОР."В Таиланде с прошлого года активно обсуждается возможность легализации казино, — рассказывают в ассоциации. — На днях прошли очередные заседания по этому вопросу. Итоговых решений пока не принято".По мнению экспертов, положительный вердикт от властей сделает туристический образ Королевства еще более привлекательным и подходящим путешественникам с любыми пожеланиями к отдыху.Но со стороны россиян массового спроса не будет, уверены эксперты. Например, во Вьетнаме казино разрешены уже давно, однако большинство соотечественников туда не ходят. Они, по словам туроператоров, предпочитают проводить отпуск на пляжах, в SPA-центрах, а также ездить на экскурсии и ходить по магазинам.При этом, если оплата фишек будет доступна через карты "Мир", игорные заведения Таиланда вполне могут пополниться заметным количеством посетителей из России, добавляют эксперты.
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туризм, туристы, новости - туризм, таиланд, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых
Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Таиланд, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых
04:25 14.01.2023 (обновлено: 04:26 14.01.2023)
 
Эксперты узнали, любят ли россияне играть в казино на отдыхе

АТОР: россияне могут заинтересоваться легальными казино в Таиланде при работе карт "Мир"

© Depositphotos.com / lacheevКазино
Казино - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Depositphotos.com / lacheev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Эксперты узнали, заинтересуются ли россияне легальными казино в Таиланде, сообщает АТОР.
"В Таиланде с прошлого года активно обсуждается возможность легализации казино, — рассказывают в ассоциации. — На днях прошли очередные заседания по этому вопросу. Итоговых решений пока не принято".
По мнению экспертов, положительный вердикт от властей сделает туристический образ Королевства еще более привлекательным и подходящим путешественникам с любыми пожеланиями к отдыху.
Но со стороны россиян массового спроса не будет, уверены эксперты. Например, во Вьетнаме казино разрешены уже давно, однако большинство соотечественников туда не ходят. Они, по словам туроператоров, предпочитают проводить отпуск на пляжах, в SPA-центрах, а также ездить на экскурсии и ходить по магазинам.
При этом, если оплата фишек будет доступна через карты "Мир", игорные заведения Таиланда вполне могут пополниться заметным количеством посетителей из России, добавляют эксперты.
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