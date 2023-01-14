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В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света
В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 14.01.2023
В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света
Лимиты потребления электроэнергии превышены в 11 областях Украины, применены аварийные отключения света, заявили в субботу в национальной энергетической... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T13:50
2023-01-14T13:50
2023-01-14T13:50
специальная военная операция на украине
жкх
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лимиты потребления электроэнергии превышены в 11 областях Украины, применены аварийные отключения света, заявили в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "На данный момент лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. Ранее в субботу сообщалось, что дефицит мощности в энергосистеме на Украине сохраняется. До всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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жкх, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Украина, Укрэнерго
В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света
Компания "Укрэнерго": аварийные отключения света ввели в 11 областях Украины