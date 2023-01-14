https://ria.ru/20230114/svet-1844830869.html

В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света

В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 14.01.2023

В 11 областях Украины ввели аварийные отключения света

Лимиты потребления электроэнергии превышены в 11 областях Украины, применены аварийные отключения света, заявили в субботу в национальной энергетической... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T13:50

2023-01-14T13:50

2023-01-14T13:50

специальная военная операция на украине

жкх

украина

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805058799_0:99:2924:1744_1920x0_80_0_0_4d62c80a79337d099fa88ac06d977395.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Лимиты потребления электроэнергии превышены в 11 областях Украины, применены аварийные отключения света, заявили в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "На данный момент лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. Ранее в субботу сообщалось, что дефицит мощности в энергосистеме на Украине сохраняется. До всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, украина, укрэнерго