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Страны Запада вступают в период стагфляции, заявил американский эксперт - РИА Новости, 14.01.2023
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Страны Запада вступают в период стагфляции, заявил американский эксперт
Страны Запада вступают в период стагфляции, заявил американский эксперт - РИА Новости, 14.01.2023
Страны Запада вступают в период стагфляции, заявил американский эксперт
Страны Запада вступают в период стагфляции, которая сочетает стагнацию экономики и инфляцию, заявил американский экономист, профессор экономики в Нью-Йоркском... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T01:58
2023-01-14T07:14
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ПАРИЖ, 14 янв — РИА Новости. Страны Запада вступают в период стагфляции, которая сочетает стагнацию экономики и инфляцию, заявил американский экономист, профессор экономики в Нью-Йоркском университете Нуриэль Рубини в интервью французской газете Monde."Я не говорю, что инфляция желательна, но не вижу, как ее избежать. Эпоха великой умеренности закончилась, мы вступаем в великую стагфляцию", — заявил экономист в интервью французской газете Monde. Он высказался за более прогрессивное налогооблажение доходов и имущества, однако, по его мнению, "налогооблажение богатых" вряд ли решит все проблемы. Эксперт предположил, что в ближайшее время западным странам придется столкнуться со значительными расходами, связанными со старением населения, поддержкой "проигравших от глобализации", обороной, борьбой с глобальным потеплением и распространением пандемий. По его словам, в политических кругах, на Уолл-Стрит и в центробанках долгое время заявляли, что инфляционное давление носит временный характер, а потом решили повысить учетные ставки, чтобы успокоить инфляцию "с мягким приземлением для экономики". Рубини отметил, что это оказалось неверно, поскольку Великобритания находится "на грани стагфляции с очень высокой инфляцией". Эксперт опасается, что "приземление" может оказаться жестким. Рубини выразил обеспокоенность в отношении будущего еврозоны: по его словам, экономическая модель Германии, долгое время полагавшаяся на "недорогую российскую энергию", оказалась "сломана". Экономист также беспокоится насчет возможности победы на выборах во Франции в 2027 году правой партии "Национальное объединение", что означало бы "начало конца еврозоны".
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великобритания, германия, франция, цены на нефть, экономика
Великобритания, Германия, Франция, Цены на нефть, Экономика
01:58 14.01.2023 (обновлено: 07:14 14.01.2023)
 
Страны Запада вступают в период стагфляции, заявил американский эксперт

Нуриэль Рубини: страны Запада вступают в период стагфляции

© Фото : Pexels/Vladislav ReshetnyakАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© Фото : Pexels/Vladislav Reshetnyak
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ПАРИЖ, 14 янв — РИА Новости. Страны Запада вступают в период стагфляции, которая сочетает стагнацию экономики и инфляцию, заявил американский экономист, профессор экономики в Нью-Йоркском университете Нуриэль Рубини в интервью французской газете Monde.
"Я не говорю, что инфляция желательна, но не вижу, как ее избежать. Эпоха великой умеренности закончилась, мы вступаем в великую стагфляцию", — заявил экономист в интервью французской газете Monde.
Он высказался за более прогрессивное налогооблажение доходов и имущества, однако, по его мнению, "налогооблажение богатых" вряд ли решит все проблемы. Эксперт предположил, что в ближайшее время западным странам придется столкнуться со значительными расходами, связанными со старением населения, поддержкой "проигравших от глобализации", обороной, борьбой с глобальным потеплением и распространением пандемий.
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По его словам, в политических кругах, на Уолл-Стрит и в центробанках долгое время заявляли, что инфляционное давление носит временный характер, а потом решили повысить учетные ставки, чтобы успокоить инфляцию "с мягким приземлением для экономики". Рубини отметил, что это оказалось неверно, поскольку Великобритания находится "на грани стагфляции с очень высокой инфляцией". Эксперт опасается, что "приземление" может оказаться жестким.
Рубини выразил обеспокоенность в отношении будущего еврозоны: по его словам, экономическая модель Германии, долгое время полагавшаяся на "недорогую российскую энергию", оказалась "сломана". Экономист также беспокоится насчет возможности победы на выборах во Франции в 2027 году правой партии "Национальное объединение", что означало бы "начало конца еврозоны".
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