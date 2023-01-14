01:58 14.01.2023 (обновлено: 07:14 14.01.2023)
Страны Запада вступают в период стагфляции, заявил американский эксперт
Нуриэль Рубини: страны Запада вступают в период стагфляции
Американский доллар. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 янв — РИА Новости. Страны Запада вступают в период стагфляции, которая сочетает стагнацию экономики и инфляцию, заявил американский экономист, профессор экономики в Нью-Йоркском университете Нуриэль Рубини в интервью французской газете Monde.
"Я не говорю, что инфляция желательна, но не вижу, как ее избежать. Эпоха великой умеренности закончилась, мы вступаем в великую стагфляцию", — заявил экономист в интервью французской газете Monde.
Он высказался за более прогрессивное налогооблажение доходов и имущества, однако, по его мнению, "налогооблажение богатых" вряд ли решит все проблемы. Эксперт предположил, что в ближайшее время западным странам придется столкнуться со значительными расходами, связанными со старением населения, поддержкой "проигравших от глобализации", обороной, борьбой с глобальным потеплением и распространением пандемий.
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По его словам, в политических кругах, на Уолл-Стрит и в центробанках долгое время заявляли, что инфляционное давление носит временный характер, а потом решили повысить учетные ставки, чтобы успокоить инфляцию "с мягким приземлением для экономики". Рубини отметил, что это оказалось неверно, поскольку Великобритания находится "на грани стагфляции с очень высокой инфляцией". Эксперт опасается, что "приземление" может оказаться жестким.
Рубини выразил обеспокоенность в отношении будущего еврозоны: по его словам, экономическая модель Германии, долгое время полагавшаяся на "недорогую российскую энергию", оказалась "сломана". Экономист также беспокоится насчет возможности победы на выборах во Франции в 2027 году правой партии "Национальное объединение", что означало бы "начало конца еврозоны".