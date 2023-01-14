СМИ указали на обман США про поддержку Украины
Newsweek: США нарушают свои обещания, расширяя границы участия в конфликте на Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США и страны Запада нарушают свои обещания в отношении вопроса поддержки Украины и позволяют делать себе все больше и больше, пишет Newsweek.
"США предпринимают новые шаги — шаги, которые они обещали не предпринимать — в сторону помощи Украине", — сообщил обозреватель издания Джейсон Филдс.
По его словам, Запад колебался на каждом шагу на пути к участию в конфликте начиная с 2014 года. Затем постепенно Штаты начали усиливать свое присутствие, обучая украинских солдат и поставляя вооружение.
Однако поддержка "невероятно коррумпированной страны" остается отстраненной из-за страха стран НАТО спровоцировать Третью мировую войну.
"Поставка систем "Patriot" была линией, которую мы обещали не пересекать несколько месяцев назад, но это изменение позиции было неудивительно, ведь мы также не собирались отправлять "HIMARS". Теперь эта линия — танки", — прокомментировал журналист.
По мнению обозревателя, нет гарантий, что США и другие страны не переступят новую черту.
Ранее Белый дом объявил о планах предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.