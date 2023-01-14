https://ria.ru/20230114/ssha-1844786826.html

СМИ указали на обман США про поддержку Украины

СМИ указали на обман США про поддержку Украины - РИА Новости, 14.01.2023

СМИ указали на обман США про поддержку Украины

США и страны Запада нарушают свои обещания в отношении вопроса поддержки Украины и позволяют делать себе все больше и больше, пишет Newsweek. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T04:31

2023-01-14T04:31

2023-01-14T04:31

в мире

эммануэль макрон

владимир зеленский

сергей лавров

украина

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вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США и страны Запада нарушают свои обещания в отношении вопроса поддержки Украины и позволяют делать себе все больше и больше, пишет Newsweek.По его словам, Запад колебался на каждом шагу на пути к участию в конфликте начиная с 2014 года. Затем постепенно Штаты начали усиливать свое присутствие, обучая украинских солдат и поставляя вооружение. Однако поддержка "невероятно коррумпированной страны" остается отстраненной из-за страха стран НАТО спровоцировать Третью мировую войну. По мнению обозревателя, нет гарантий, что США и другие страны не переступят новую черту. Ранее Белый дом объявил о планах предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал, что Франция поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику, станут законной целью для ВКС в соседней республике. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.

https://ria.ru/20230106/bayden-1843212603.html

https://ria.ru/20230112/bradley-1844514588.html

украина

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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, сергей лавров, украина, франция, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, нато, сша