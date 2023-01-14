14:57 14.01.2023 (обновлено: 16:12 14.01.2023)
На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение ВСУ
Минобороны сообщило о поражении ВС России украинских позиций на Южно-Донецком направлении
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России участвует в боевых действиях во время специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил России участвует в боевых действиях во время специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские войска поразили украинские позиции в районах Водяного, Доброволья и Пречистовки, сообщило министерство обороны в Telegram-канале.
"На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что в районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков.
На этом направлении российская армия за сутки уничтожила более 30 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре пикапа, добавили в министерстве.
В Минобороны отметили успешное продвижение на Донецком направлении, где штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР.
"За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", — подчеркнули в ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.