https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844839489.html

На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение ВСУ

На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023

На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение ВСУ

На Южно-Донецком направлении российские войска поразили украинские позиции в районах Водяного, Доброволья и Пречистовки, сообщило министерство обороны в... РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:57

2023-01-14T14:57

2023-01-14T16:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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вооруженные силы украины

украина

донбасс

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские войска поразили украинские позиции в районах Водяного, Доброволья и Пречистовки, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что в районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков.На этом направлении российская армия за сутки уничтожила более 30 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре пикапа, добавили в министерстве.В Минобороны отметили успешное продвижение на Донецком направлении, где штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР. "За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", — подчеркнули в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html

https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844741676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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