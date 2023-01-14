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На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023
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https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844839489.html
На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение ВСУ
На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение ВСУ - РИА Новости, 14.01.2023
На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение ВСУ
На Южно-Донецком направлении российские войска поразили украинские позиции в районах Водяного, Доброволья и Пречистовки, сообщило министерство обороны в... РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:57
2023-01-14T16:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
донбасс
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские войска поразили украинские позиции в районах Водяного, Доброволья и Пречистовки, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.В ведомстве уточнили, что в районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков.На этом направлении российская армия за сутки уничтожила более 30 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре пикапа, добавили в министерстве.В Минобороны отметили успешное продвижение на Донецком направлении, где штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР. "За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", — подчеркнули в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
https://ria.ru/20230114/yaponiya-1844741676.html
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россия
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донецкая народная республика
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безопасность, россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донбасс, владимир путин, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России
14:57 14.01.2023 (обновлено: 16:12 14.01.2023)
 
На Южно-Донецком направлении российская армия нанесла огневое поражение ВСУ

Минобороны сообщило о поражении ВС России украинских позиций на Южно-Донецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России участвует в боевых действиях во время специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил России участвует в боевых действиях во время специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил России участвует в боевых действиях во время специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские войска поразили украинские позиции в районах Водяного, Доброволья и Пречистовки, сообщило министерство обороны в Telegram-канале.
"На Южно-Донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
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В ведомстве уточнили, что в районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко удалось ликвидировать две диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков.
На этом направлении российская армия за сутки уничтожила более 30 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре пикапа, добавили в министерстве.
В Минобороны отметили успешное продвижение на Донецком направлении, где штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ развивали успех в направлении населенного пункта Соль в ДНР.
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"За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", — подчеркнули в ведомстве.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассВладимир ПутинВоздушно-десантные войска России
 
 
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