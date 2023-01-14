https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844838379.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 80 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 80 человек - РИА Новости, 14.01.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 80 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 80 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T14:51

2023-01-14T14:51

2023-01-14T16:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 80 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад военных Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских военных, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка."Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - уточнили в Минобороны.

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о потерях ВСУ на Краснолиманском, Южнодонецком направлениях и в Соледаре Конашенков о потерях ВСУ на Краснолиманском, Южнодонецком направлениях и в Соледаре 2023-01-14T14:51 true PT4M11S

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)