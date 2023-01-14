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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 80 человек - РИА Новости, 14.01.2023
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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 80 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 80 человек - РИА Новости, 14.01.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 80 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 80 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-14T14:51
2023-01-14T16:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 80 человек, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад военных Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских военных, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка."Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - уточнили в Минобороны.
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Конашенков о потерях ВСУ на Краснолиманском, Южнодонецком направлениях и в Соледаре
Конашенков о потерях ВСУ на Краснолиманском, Южнодонецком направлениях и в Соледаре
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вооруженные силы украины, безопасность, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:51 14.01.2023 (обновлено: 16:02 14.01.2023)
 
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 80 человек

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 80 человек

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 80 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад военных Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа украинских военных, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка.
"Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - уточнили в Минобороны.
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